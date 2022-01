Eno je jasno – čeprav je od razglasitve finalistov minil dober mesec in smo se v tem času tako in drugače znova posvetili vsem petim, od toyote yaris cross (v finale nese šest točk) in škode enyaq (štiri točke) do opel mokke (tri točke), volkswagna ID.4 (4dve točki) in renaulta megana conquest (ena točka; podrobneje o vsakem v okvirjih), bo izbira zmagovalca in razporeditev preostalih zahtevna naloga. Za vsa uredništva, ki v izboru sodelujemo in ob že podeljenih točkah na podlagi glasovnic skupno prispevamo še devet kompletov točk. Nalogo nam je malce olajšalo zdaj že tradicionalno »druženje« s kandidati v centru varne vožnje AMZS na Vranskem. Na njem smo se dodatno prepričali, da je v finalu pet dobrih avtomobilov, a ne tudi popolnih, od katerih ima vsak kup argumentov, s katerimi bi upravičil uvrstitev na vrh. A zmagovalec je lahko le eden, znan pa bo na prireditvi, ki bo 11. januarja, 13-minutni videoposnetek celotnega izbora pa bo na ogled na spletnih platformah sodelujočih uredništev.

Toyota yaris cross Od 16.900 evrov V finalu je prvič, Toyota pa še nikoli od leta 1993 ni bila slovenski avto leta. 4,18 m je dolžinska mera yarisa cross, ki je 24 centimetrov daljši od priljubljenega yarisa, s katerim si deli platformo. 85 kW oziroma 116 konjev je sistemska moč hibridnega sistema, za prenos moči skrbi brezstopenjski samodejni menjalnik. Veseli, da se brezstopenjski samodejni menjalnik v yarisu cross skorajda nič več zoprno ne zaganja in da je več kot polovico časa mogoče voziti na elektriko, zato je povprečna poraba okrog petih litrov. 397 l je prostornina prtljažnika, ki premore dvojno dno. Če podremo zadnjo klop, lahko vanj zložimo dve gorski kolesi. Vpadljiva oblika Hibridni sistem Tempomat deluje nad 30 km/h

Škoda enyaq Od 42.348 evrov Škoda je bila že trikrat zmagovalec avta leta, a enyaq je najdražja škoda doslej. 537 km je po WLTP električni doseg baterije zmogljivosti 77 kWh, na testu 425 kilometrov. 4,65 m je dolžinska mera športnega terenca, katerega prtljažnik je zmogljivih od 585 do 1710 litrov. Za volanom električnega enyaqa smo bili sproščeni. Ko smo se zapeljali iz Ljubljane do Pirana in nazaj, pri čemer smo v eno smer uporabljali klimatsko napravo, v drugo ne, nam je v baterijah ostalo še za 180 kilometrov energije. 160 km/h je elektronsko omejena največja hitrost enyaqa tako pri sistemski moči 180 (132 KM) kot 204 kilovate (150 KM). Menjalnik je enostopenjski samodejni. Zmogljivosti Električni doseg Visoka cena

Opel mokka Od 19.790 evrov Mokka lahko postane tretji opel z nazivom slovenski avto leta. 12,5 cm je nova mokka krajša od predhodnice. V dolžino meri 4,15 metra, prtljažnik pa ima prostornino 350 litrov. 4 vrste pogona so na voljo, bencinska trivaljnika premoreta 74 in 96 kW, dizel 81 kW, električna različica pa 100 kW. Zdi se, da je prostora na zadnji klopi nove mokke, pa čeprav je krajša od predhodnice, celo malenkost več. V notranjosti so uporabljeni kakovostni materiali, kokpit je digitaliziran, veliko je odlagalnih prostorov. 318 km je doseg električne opel mokke, za katero pa je treba kar globoko seči v žep, saj stane od visokih 34.170 evrov naprej. Vozne lastnosti Atraktivna oblika Cena mokke-e

Volkswagen ID.4 Od 39.945 evrov Volkswagen ima med vsemi znamkami največ nazivov avto leta – devet. 109 kW (149 KM) znaša moč najšibkejšega motorja pri ID.4, najmočnejši v različici GTX ima medtem kar 220 kW (299 KM). 4,58 m je dolžinska mera volkswagna ID.4, njegov prtljažnik ima v osnovi prostornino 543 litrov. Oblikovno je atraktiven, izstopajoč, recimo, da je nemudoma jasno, da gre za električni avto. Enako velja v notranjosti (prestavna ročica je za volanskim obročem), je pa včasih nadležno upravljanje nastavitev. 522 km je največji doseg tega električnega avtomobila, izmerjen po protokolu WLTP in sicer v različici z baterijo s kapaciteto 77 kWh. Vozne lastnosti Privlačen videz Delovanje infozabavnega sistema