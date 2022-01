Andreja Zakonjšek Krt, sopranistka, prejemnica nagrade Prešernovega sklada: Odkrivanje detajlov se nikoli ne konča

Prvakinja mariborske Opere Andreja Zakonjšek Krt je specializirana za operne in operetne vloge, samospev in oratorij ter poje širok diapazon vlog, od baročnih do sodobnih. Na matičnem odru je posebej prepričala v naslovni vlogi v Monteverdijevi operi Kronanje Popeje, vlogi Madame Lidoine – Nove matere prednice v Poulencovi operi Pogovori karmeličank in kot Mimi v La bohème. Stopila je še v vrsto lirskih in lirsko koloraturnih sopranskih vlog tako na mariborskem kot ljubljanskem opernem odru. Leta 2015 je prejela nagrado Sama Smrkolja za operne pevce, letos pa je dobitnica nagrade Prešernovega sklada. Žirijo je prepričala predvsem z vlogama Amelie v Verdijevem Simonu Boccanegri in Marguerite v Gounodovem Faustu.