Zastaralni roki so nekaj, česar se ljudstvo ni domislilo, še manj bi se s tem strinjalo, če bi bilo vprašano. Namreč, zastaralni roki ne koristijo nikomur drugemu kot domnevnemu krivcu. Verjetno so nastali zato, da se obtoženega ne obremenjuje predolgo, da ni predolgo v negotovosti obremenjen s tožbo, kajti ima pravico do razsodbe v razumljivem roku. Če bi se obtoženi tudi obnašal tako, da želi sodbo čim prej, bi to procesno določbo še lahko razumeli. Vendar pa praksa kaže nasprotno: obdolženi, ki nimajo močnih argumentov za svojo nedolžnost, naredijo vse, da se sojenje razvleče vse do zastaranja, s čimer onemogočajo pravičen zaključek sojenja. Zato je ta določba vprašljiva in nepotrebna, je naperjena proti pravičnosti in iskanju resnice, ščiti dejanske krivce.

Druga svetovno znana inovacija je zakonitost posameznega dokaza. Torej, če ima sodišče neizpodbiten dokaz, da je nekdo nečesa kriv, pa ta dokaz ni bil pridobljen na predpisan način, ta dokaz pri izreku sodbe ne velja. Torej je toženi oproščen, čeprav je jasno in logično in dokazano kriv. Zame kot občana, v čigar imenu se izrekajo vse sodbe, je dokaz lahko le pristen ali nepristen, torej verificirano dober ali pa lažniv, neverodostojen. Ali je bil pridobljen na pravi ali nepravi način, je stvar tistega, ki je dokaz pridobil, obelodanil. Če ni ravnal po predpisih, je lahko obtožen in kaznovan zaradi načina pridobivanja nekega dokaza, kar pa ne bi smelo vplivati na to, ali dokaz velja ali ne velja na sodišču. Seveda se ob takem razmišljanju pravniki držijo za glavo in se s takšnim tolmačenjem prava ne strinjajo.

Vendar pa ne gre za tolmačenje prava, ampak pravičnosti in resnice. Če torej pravniki in sodišče ne upoštevajo izločenih, sicer pa kvalificiranih dokazov, bi moralo sodišče spremeniti izrek: namesto v imenu ljudstva bi morali izrekati odločitve v imenu pravnih postopkov in pravil. Spet gre za problem legalnosti, ki ni skladna z legaliteto. Spet gre za to, da legalnost povozi pravičnost in resnico. Kajti to procesno pravilo postavlja človekovo pravico obtoženega (denimo v primeru prisluhov) do varovanja njegove zasebnosti nad pravico drugih, da niso okradeni, poškodovani ali ubiti. Kajti minimalno inteligentni kriminalci ne objavljajo in ne podpisujejo delovnih nalogov za kraje, prevare, nezakonitosti, umore...

In tretja težava v sistemu odločanja je popolnoma osebno, arbitrarno odločanje sodnikov o tem, katere dokaze in mnenja izvedencev bodo upoštevali in katerih ne. Če ima sodnik na voljo nasprotni si mnenji izvedencev, lahko eno mnenje upošteva, drugo pa ne. Pri tem so široko odprta vrata korupciji in klientelizmu, kar se v praksi potrjuje, najbolj na področju gradbeništva. Če sta strokovni mnenji različni, je z njima nekaj narobe, saj je stroka le ena. V takem primeru sodnik ne bi smel sam odločati, katero mnenje bo upošteval, ampak bi moral prepustiti stanovski organizaciji, da med dvema diametralno nasprotnima mnenjema odloči o bolj pravilnem, in to upoštevati pri sodbi. Tudi obdolženec bi moral imeti pravico do zahteve po strokovni preverbi »strokovnega« mnenja izvedenca, če se s kakšnim mnenjem ne bi strinjal – takšne pravice sedaj nima. Zanašanje na etičnost, nepristranskost in poštenost ključnih udeležencev v procesu odločanja pred sodiščem je nerealno in škodljivo, dokazov ne manjka.

Posebej skregano s pričakovanji udeležencev v sporih je neukvarjanje višjih instanc z vsebino, saj se ukvarjajo le z morebitnimi formalnimi, procesnimi napakami. Vsebinsko odločanje pa je bistveno in če je omejeno le na prvi dve instanci, je s tem omejena pravica do pritožbe na vsebino sojenja, kar bi morala biti osnovna človekova pravica.

Za koga pa delajo pravniki, predpisi, zakoni in sodišča? Oni so v službi ljudstva, ne pa pravnih procedur, zato bi morali sprejeti takšne zakone in formalizirati postopke na tak način, da je prioritetni cilj pravičnost in resnica. Sedaj se postopki peljejo po pravilih in določbah, med katerimi je veliko takšnih, ki nimajo legitimnosti in ne vodijo k resnici in objektivni pravičnosti.

Ali ne bi kazalo ustanoviti civilnega telesa, ki bi takšne problematične pravne določbe in postopke evidentiralo in o njih vprašalo tiste, v imenu katerih se pišejo sodbe?

Morda kdo pozna boljšo pot od legalnosti k tudi legitimnosti pravnega sistema, ki bo deloval v imenu resnice in pravičnosti, ne pa v imenu varovanja včasih spornih postopkov in pravil. Torej bi šele po popravilu pravne zakonodaje in sistema odločanja termin varovanje zakonitosti lahko končno zamenjali s terminom varovanja pravičnosti in resnice, oziroma bi pod terminom varovanje zakonitosti vedeli, da gre za sinonim za pravičnost in resnico.

Bojko Jerman, Dolsko