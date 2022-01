Ko zrem nazaj in ocenim, kako sem se vedel do tebe, moram tebi in sebi priznati, da sem bil s svojimi komentarji na račun tvoje neodzivnosti do nespodobnosti vladnih početji, neodzivnosti, v kateri sem mestoma videval tudi znake sostorilstva, kdaj pa kdaj pretirano neizprosen, hud, a sem te meril s tvojim predhodnikom dr. Danilom Türkom, ki je enako predsedoval republiki sočasno z Janezom Janšo na čelu vlade, pa je bil do njega strog in vsakič javno kritičen, ko ga je lomil. Filozofija tvojega predsedovanja je pač drugačna, praviš, zato večja zadržanost do dnevnopolitičnih tem in izzivov. Naj bo, toda gospod premier, ko ga z višjega mesta, z onega, ki mu je celo zaupal mandat, nihče ne posvari, da dela narobe, nadaljuje po svoje. Če bi ga, bi si morda prihranili klofuto evropskega parlamenta.

Toda tokrat, pri enem zelo pomembnem, lahko tudi usodnem vprašanju si vendarle vzel vajeti v svoje roke. Odločil si se, da nagovoriš državni zbor, in prek njega nacijo pozval k enotni podpori uzakonitvi obveznega cepljenja proti covidu v trenutku, ko ti bosta stroka in znanost tako svetovali. Ko si to najavil, se zagovorniki takega ukrepanja niso dali prositi. Vladna svetovalna skupina prek gospe Mateje Logar je takoj rekla da, obvezno vsaj za vse starejše od 50 let, in za tiste s pridruženimi boleznimi, nato še Slovensko zdravniško društvo, strokovni svet Univerzitetnega kliničnega centra in predstojnica Infekcijske klinike. Oglasil se je tudi notranji minister Hojs, ki je menda že lani »interno« zagovarjal uvedbo obveznega cepljenja kar po obstoječem zakonu o nalezljivih bolezni, za njim ljubljanski župan Janković, da bi obranil ognjemete z gradu, in slišali ali prebrali smo enako poziv vrste drugih vplivnežev iz sveta zdravstva, politike, filozofije, kulture, aktivizma in tako naprej. Fronta vernikov prisilnega cepljenja – pa mi ne reci, da obvezno ne pomeni prisilno – se bliskovito širi, in to od trenutka, ko si se oglasil in prevzel sponzorstvo nad takim ukrepanjem. Hvala Bogu, Koalicije ustavnega loka vsaj za zdaj, in upam, da bo pri tem ostala, nisi prepričal. Zadržani so navsezadnje tudi pri delu pristojne stroke oziroma epidemiologi NIJZ: »Brez širokega konsenza tvega postati uvedba obveznosti le črka na papirju!«

Tisti, ki me prebirajo, vedo, da sodim med polno cepljene in zagovornike PCT, obvezno s T-jem vred, da še vedno nosim masko, ne hodim v gnečo in se po nakupih redno razkužujem. A obveznemu cepljenju odločno nasprotujem. Zaradi moralno-etičnih razlogov. Toda še bolj, ko vidim, kaj se dogaja drugje po Evropi, kjer imajo stopnje precepljenosti nad 80, celo 90 odstotki, kar so stopnje, za katere nas je stroka na začetku pandemije prepričevala, da bodo prispevale k ustvarjanju čredne imunosti in s tem obglavile covid, a se tam epidemične razmere znova slabšajo in število smrti narašča. Kot da je bil s pojavom omikrona ves cepilni trud zaman in se vračamo na začetek. Sprejmem odgovor, da pri nas statistika pove, da so hospitalizacija, intenzivna obravnava in smrti kar nekajkrat pogostejši pri necepljenih bolnikih, kar bi naj pomenilo, da cepljenje vendarle učinkuje, toda naj mi kdo pojasni, kako to, da Romunija, ki je glede stopnje precepljenosti na repu med članicami EU, dosega zadnje tedne po umrljivosti zaradi covida na milijon prebivalcev približno enak enak rezultat kot Danska in Portugalska, ki sta na vrhu? Zgolj naključje?

Kakor koli že, želim verjeti, da je biti cepljen bolje kot ne biti, in necepljene pozivam, da kljub vsem pomislekom o kakovosti, učinkovitosti in morebitni škodljivosti doslej izdelanih in odobrenih cepiv gredo v to, da se vendarle cepijo. Toda nikogar ne moremo in ne smemo k temu prisiliti ali ga zaradi tega kaznovati, diskriminirati in družbeno osamiti, kar nam je povedala tudi parlamentarna skupščina Sveta Evrope. Si na njeno resolucijo 2361 pozabil, Borut? Pa tudi sicer, ali meniš, da bo mahanje z obveznostjo cepljenja vsem tistim – več kot 40 odstotkov vse populacije – ki so se očitno odločili, da se cepili ne bodo, ostalo brez posledic? Da se bodo preprosto tej zapovedi pokorili, se z njo sprijaznili? Kaj pa, če se zaneti konflikt, ki ga bo težko ukrotiti in bodo posledice hude?

Ali se zavedaš, da boš ti prvi za to kriv? Naj ti svetovalci – govorim o drugem delu stroke, o filozofih, psihologih, sociologih, ustavnih pravnikih – povedo, kaj gre pričakovati tudi v primeru malih individualnih odklonov, ki bi kasneje dobili sodno bitko in zahtevane odškodnine. Skratka, vrni se k tvojim plaketam in jabolkom navdiha ter odmisli nastop v parlamentu. Pa brez zamere. Vse dobro.

Aurelio Juri, Koper