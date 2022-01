Putin in Erdogan sta po navedbah Kremlja poudarila, da želita okrepiti sodelovanje držav. Govorila pa sta tudi o mednarodnih konfliktih, med drugim o razmerah v južnem Kavkazu, Siriji in Libiji.

Putin je pred časom predstavil predloge za varnostna zagotovila Nata in glede prenehanja širitve zavezništva na vzhod. Posvaril je tudi pred vstopom Ukrajine v Nato. V primeru zavrnitve varnostnih zagotovil je zagrozil s posledicami.

Na drugi strani pa je Zahod zaskrbljen zaradi kopičenja ruskih vojakov na meji z Ukrajino. Nato in EU sta zagrozila Moskvi s hudimi posledicami v primeru vojaškega posredovanja. Rusija tovrstne načrte vztrajno zanika.

Ruski predsednik je o varnostnih zagotovilih med drugim že govoril z nemškim kanclerjem Olafom Scholzem in francoskim predsednik Emmanuelom Macronom, v četrtek pa je imel tudi telefonski pogovor z ameriškim predsednikom Joejom Bidnom.

V Ženevi bodo sicer 9. in 10. januarja potekali pogovori na visoki ravni med predstavniki Rusije in ZDA, čemur bodo sledili pogovori v okviru Sveta Nato-Rusija 12. januarja in potem v okviru Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi (Ovse) 13. januarja.