Avstrija je zagrozila s tožbo, če bo Evropska komisija uveljavila predlog. »Če se bo te načrte uveljavilo v takšni obliki, bomo tožili,« je v soboto tvitnila avstrijska ministrica za varovanje okolja Leonore Gewessler. Opozorila je, da je tovrstno pridobivanje energije nevarno in škodljivo za okolje.

Podobno so kritični v Nemčiji, kjer nameravajo do konca letošnjega leta ugasniti vse še obstoječe jedrske elektrarne. Nemški minister za gospodarstvo in podnebno politiko Robert Habeck je v soboto ocenil, da predlagana taksonomija pomeni razvodenitev trajnosti.. »Ne vidimo podpore novim predlogom,« je dodal.

Nemška ministrica za okolje Steffi Lemke pa je bila bolj ostra v svoji kritiki. »Menim, da je popolnoma narobe, da namerava Evropska komisija vključiti jedrsko energijo v taksonomijo EU za trajnostne gospodarske aktivnosti,« je povedala za medijsko skupino Funke.

Prepričana je, da bi jedrska energija lahko vodila v uničujoče okoljske katastrofe, za seboj pa pustila velike količine nevarnih radioaktivnih odpadkov. Ravno zaradi tega pa po njenem mnenju to ne more biti trajnostno.