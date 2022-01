V ponedeljek bo na severu in vzhodu še delno jasno. Drugod se bo postopno pooblačilo. Ponekod bo zapihal jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od -4 do 3, najvišje dnevne od 7 do 13 stopinj Celzija.

Obeti: V torek bo oblačno, predvsem na Primorskem in Notranjskem bo občasno rosilo ali rahlo deževalo. Pihal bo jugozahodnik. V sredo se bodo padavine okrepile in prehodno zajele vso državo, meja sneženja se bo popoldne pričela spuščati. Na Primorskem bo zvečer zapihala burja.

Vremenska slika: Nad južno polovico Evrope še vztraja območje visokega zračnega tlaka. V višinah nad naše kraje z vetrovi zahodnih smeri priteka suh in zelo topel zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo pretežno jasno, ponekod po nižinah bo predvsem zjutraj in dopoldne megla, ki se lahko občasno pojavi tudi nad severnim Jadranom. V ponedeljek se bo predvsem v krajih jugozahodno od nas pooblačilo. Drugod bo še ostalo delno jasno, ponekod po nižinah bo dopoldne megla.

Biovreme: V nedeljo bo vpliv vremena na počutje in razpoloženje ljudi ugoden in v krajih s sončnim vremenom spodbuden, le v krajih z dolgotrajno meglo bodo vremensko najbolj občutljivi imeli manjše vremensko pogojene težave. V ponedeljek se bo vremenska obremenitev v jugozahodni Sloveniji postopno krepila, drugod bo vpliv vremena na počutje večine ljudi še ugoden.