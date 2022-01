S 24 točkami je bil v dresu Denverja najbolj razpoložen Srb Nikola Jokić, ki je temu dodal 11 skokov, Argentinec Facundo Campazzo pa je ob 22 točkah, s čimer je dosegel rekord kariere, sotekmovalcem postregel še 12 podaj. Za Houston je kar 29 točk dosegel Jalen Green.

Tekma je obetala drugačen razplet, saj je ekipa iz Houstona povedla s 15:4, a že na koncu prvega dela se je Denver približal na točko. V prvem napadu druge četrtine je prav Čančar ekipi iz Kolorada zagotovil prvo vodstvo, ki je nato hitro naraslo na 55:40 in kasneje preseglo 20 točk. Najkasneje pri izidu 93:65 v tretjem delu je bil zmagovalec znan in Houston ostaja prikovan na zadnjem mestu konference.

»Danes smo videli veliko. Campazzo je poveljeval celi ekipi. Bil je neverjeten. Želim si, da bi lahko igral vseh 48 minut, če povem po pravici,« je po tekmi povedal pomožni trener Denverja Popeye Jones, ki je nadomeščal pandemično odsotne sostrokovnjake na klopi.

Denver je po 18. zmagi v sezoni na petem mestu v zahodni konferenci, kjer prepričljivo vodijo Golden State Warriors, najboljša ekipa tudi v ligi. Tokrat je Golden State v gosteh premagal na debiju večera premagal Utah s 123:116 in ima zdaj zmago več od Phoenixa. Utah je prekinil serijo šestih zaporednih zmag.

Kar 28 točk je za zmagovalce dosegel Stephen Curry, 25 Andrew Wiggins. Bojan Bogdanović, Donovan Mitchell, Jordan Clarkson in Rudy Gobert pa so dosegli po 20 točk za poražence, a je slednji temu dodal še neverjetnih 19 skokov.

Na vzhodu je po novem v vodstvu Chicago, ki se je s košem DeMarja DeRozana ob pisku sirene veselil zmage v Washingtonu s 120:119. DeMar DeRozan je na enak način tekmo odločil že dan pred tem v Indianapolisu, skupaj pa je danes dosegel 28 točk. Zach LaVine jih je dodal 35, Nikola Vučević pa 22 točk in 12 skokov. Pri Washingtonu je z 29 točkami in 12 skoki izstopal Kyle Kuzma, Bradley Beal je dodal 27 in 17 skokov. »Ne vem, ali je vse to le sanjam, ali je vse to res,« je po novem srečnem metu po tekmi dejal DeRozan.

Chicago, ki je dosegel sedmo zaporedno zmago, je do vodilne pozicije v konferenci prišel tudi s pomočjo covidno močno oslabljenih L.A. Clippers, ki so Brooklyn Nets premagali s 120:116 in zdaj za zmago zaostajajo za biki. Tudi superzvezdnika James Harden (34 točk) in Kevin Durant (28) z učinkovito igro nista mogla preprečiti poraza Brooklyna.

Že šesto zaporedno zmago je dosegel Milwaukee, ki je s 136:114 ugnal New Orleans. Pri branilcih naslova je še enkrat več izstopal Grk Giannis Antetokounmpo s prvim trojnim dvojčkom v koledarskem letu - 35 točkami, 16 skoki in 10 podajami.

Neprijetno presenečenje pa je doživel San Antonio, ki je po podaljšku s 116:117 izgubil z zadnjeuvrščenim Detroitom. Tekmo je s trojko dve sekundi pred koncem odločil Saddiq Bey in Detroitu zagotovil šesto zmago na 34. tekmi sezone. Šest dni pred tem je San Antonio isto ekipo premagal kar s 144:109. V dresu Teksačanov je vnovič izstopal tudi Avstrijec Jakob Pöltl z dvojnim dvojčkom - 15 točk in 12 skokov, Bryn Forbes je dosegel 27 točk.

Denver po prostem dnevu čaka obračun z Dallasom in Luko Dončićem. Že danes pa bo Dončić z Dallasom gostoval v Oklahoma Cityju.