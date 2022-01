Med protestnim shodom 5. oktobra lani, ki se je sprevrgel v nasilje, policija pa je uporabila veliko prisilnih sredstev, so tri osebe pridržali zaradi suma storitve kaznivega dejanja. Med njimi sta bila glasbenik Zlatan Čordić, ki je imel pred tem govor na shodu, ter predsednik stranke Resni.ca Zoran Stevanović, ki je pozival na shode.

Zoper Stevanovića, ki se je tedaj sam zglasil na policiji, so odredili policijsko pridržanje, na njegovem domu in v prostorih stranke Resni.ca pa opravili hišne preiskave. Generalna policijska uprava je zoper njega podala kazensko ovadbo zaradi suma storitve kaznivega dejanja hujskanja k upiranju.

Okrožna državna tožilka pa je 24. decembra kazensko ovadbo zavrgla. Kot so prepričani v stranki Resni.ca, to dokazuje, da je bil Stevanović pridržan protizakonito, prav tako pa so bile protizakonito opravljene hišne preiskave.

Policija je bila po njihovih navedbah že pred prijetjem Stevanovića seznanjena z dokumentom tožilstva, ki je opozarjal na to, da ni storil nobenega kaznivega dejanja. "Policija, vodena s strani vlade, je bila torej seznanjena, da ni nobenih elementov kaznivega dejanja, pa je kljub temu zoper Stevanovića po odredbi notranjega ministra Aleša Hojsa in predsednika vlade Janeza Janše pompozno odredila pridržanje, ki je trajalo kar 47 ur, opravljala hišne preiskave pred TV kamerami in zasegla vso računalniško opremo, zapiske in ostalo, kar ni imelo nobene zveze s protesti," so v stranki zapisali v sporočilu za javnost.

"Gre za prvo politično obračunavanje preko represivnih aparatov z določenim politikom in stranko v zgodovini Slovenije," so še zapisali in dodali, da je Stevanović tudi prvi človek, ki je bil osumljen tega kaznivega dejanja. Ker je Stevanović prepričan, da so bili pridržanje in hišne preiskave nezakoniti, je napovedal tožbe, ki jih bo vložil sedaj, ko je postopek zoper njega ustavljen. "Treba bo ugotoviti tudi osebno odgovornost vpletenih, če ne prej, po volitvah," so še zapisali.