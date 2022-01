V ZDA zaradi covida in slabega vremena odpovedanih še 2700 poletov

ZDA se še naprej soočajo z motnjami v letalskem prometu, ki so deloma posledica pandemije covida-19 deloma pa tudi slabega vremena, ki je zajelo dele države. V soboto so odpovedali več kot 2700 poletov, kar je več kot polovica od skupno skoraj 4700, kolikor so jih odpovedali po vsem svetu, izhaja iz podatkov na spletni strani FlightAware.