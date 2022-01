Štiridesetletna pevka je predvsem navdušena nad novimi razmerami, ko se lahko samostojno odloča tako o svoji karieri kot zasebnem življenju. Odprta je za najrazličnejše poslovne možnosti, prejela je že kar nekaj ponudb, vendar je zaenkrat še vse odprto, je pisal portal ET.

Po pisanju portala se bo pevka morda lotila tudi kakšnega glasbenega projekta, kar je nakazala z objavo posnetka na Instagramu, na katerem v svoji kopalnici poje novo pesem. Posnetek je pevka, ki se je pred meseci zaročila z dolgoletnim partnerjem Samom Asgharijem, komentirala z besedami: »Nova skladba v delu«.

Britney Spears je nastopala in pela že kot otrok, zaslovela pa je leta 1999 z izdajo prvega albuma ...Baby One More Time. Leta 2007 je po številnih težavah v zasebnem življenju na očeh javnosti doživela živčni zlom. Zaradi več dogodkov, ki naj bi pričali o njenem slabem psihičnem stanju, je skrbništvo, kar se je zdelo sporno ali vsaj nenavadno, nad njo prevzel oče.

Kmalu se je vrnila k nastopanju in izdala tri albume, se pojavila na različnih televizijskih oddajah ter izpeljala glasbeno rezidenco Las Vegasu. A januarja 2019 je oznanila, da do nadaljnjega odpoveduje nastope, vse glasnejša pa je postala glede skrbništva. V čustvenih sodnih pričevanjih in na družbenih omrežjih je trdila, da je ureditev njenega skrbništva kruta in očeta ter druge obtožila, da izrabljajo sistem.