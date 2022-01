V letu 2021 so poljski organi zabeležili 39.700 poskusov nezakonitega prečkanja meje, od tega decembra 1700.

Napetosti zaradi migrantov na zunanji meji EU so se najbolj zaostrile 8. novembra, ko je na belorusko-poljsko mejo prišlo na tisoče ljudi, nekateri so tudi prerezati tam postavljene žičnate ograje. V zadnjih tednih so skušali migranti na Poljsko prihajati predvsem v manjših skupinah.

Nemška policija je pred tem v četrtek sporočila, da je lani iz Belorusije prek Poljske v Nemčijo prišlo več kot 11.000 nezakonitih migrantov, od tega skoraj vsi v drugi polovici leta.

Tudi v začetku leta 2022 se razmere niso umirile, poroča nemška tiskovna agencija dpa. V zasilnih bivališčih v logističnem centru v Brusgiju tik ob meji po navedbah beloruskega Rdečega križa ostaja okoli 600 migrantov in beguncev, med njimi tudi otroci.

V Belorusiji so sicer danes po poročanju dpa vstopile v veljavo sankcije, ki so jih oblasti v Minsku sprejele kot odgovor na sankcije EU, ZDA in nekaterih drugih držav. Uvoz določenih vrst blaga z Zahoda, med drugim prehranskih izdelkov, kot so meso in mlečni izdelki, je zdaj prepovedan. Embargo naj bi udaril predvsem po proizvajalcih hrane v EU.

Zahod beloruskega voditelja Aleksandra Lukašenka obtožuje, da namerno vabi ljudi s kriznih območij v Belorusijo kot odgovor na gospodarske sankcije proti beloruskemu režimu in jih nato pošilja na mejo s Poljsko.