Klub iz Salerna je imel do petka zvečer rok, da uredi lastništvo kluba, v nasprotnem primeru bi ga vrgli iz lige. FIGC je za francosko tiskovno agencijo AFP potrdil, da so v klubu sprejeli ponudbo, ki jo je po pisanju italijanskih medijev poslal 43-letni lastnik spletne univerze Pegasus Daniele Iervolino.

Ta je za La Gazzetto dello Sport povedal, da bo naredil vse, da klub ostane v elitni italijanski ligi. Sprejetje ponudbe je omogočilo, da bo klub zagotovo lahko igral naslednjih 45 dni, v tem času morajo namreč dokončati posel.

Klub se je v serie A prebil v prejšnji sezoni, a se znašel v težavah zaradi pravilnika FIGC, saj je bil delni lastnik kluba tudi Claudio Lotito, sicer prvi mož Lazia. Pravila FIGC namreč ne dovoljujejo, da v istem rangu tekmovanja igrata kluba z istim lastništvom.

Tako so si v klubu junija zadali, da do 31. decembra organizirajo prodajo kluba. Prejšnji mesec so zaprosili za nov rok, češ da niso dobili nobene dobre ponudbe, a so odgovorni njihovo prošnjo zavrnili.