Kot je sporočil hrvaški hidrometeorološki zavod, je po prvih ocenah današnji dan prinesel nove absolutne temperaturne rekorde, kakršnih v januarju, odkar v več vremenskih postajah sistematično merijo in beležijo izmerjene temperature, še ni bilo. Najtopleje je bilo v Kninu in Sinju, kjer so namerili 21,1 oz. 20,9 stopinje Celzija.

Tudi Velika Britanija preživlja najtoplejši prvi dan novega leta doslej, pa poroča britanski BBC. V središču Londona so po navedbah britanskega meteorološkega urada danes namerili 16,2 stopinje Celzija. Dosedanji rekord je bil pri 15,6 stopinjah, postavljen pa je bil daljnega leta 1916 v Cornwallu.

Z Otoka so sicer o rekordno visokih temperaturah za zadnji dan leta poročali že tudi v petek, ko so v vasi Coningsby v Lincolnshiru v East Midlandsu izmerili 15,3 stopinje Celzija.

Meteorologi nenavadno milo vreme pripisujejo vdoru toplega zraka z Azorov, a so obenem že tudi sporočili, da se bo leto 2021 verjetno uvrstilo med 20 najtoplejših let v zgodovini Združenega kraljestva od leta 1884, saj se ozračje segreva.