Za Japonko je bila to 61. zmaga v svetovnem pokalu, skupno pa že 110. stopničke in prve v tej sezoni. Bogatajeva je še sedmič stala na odru za zmagovalke, od tega petič to sezono in ostaja najboljša slovenska skakalka to zimo.

Slovenski ekipni uspeh so dopolnile Ema Klinec (251,8) s četrtim, Nika Križnar (251,5) s petim ter Nika Prevc (243,7) z uvrstitvijo kariere na sedmem mestu. Špela Rogelj (228,7) je zadnjič skočila na Ljubnem ob Savinji in zasedla 16. mesto. V finalu je nastopila še Jerneja Brecl (205,4), ki je bila tako kot v petek 26.

Kramerjeva je v skupnem seštevku štirih tekmovalnih serij ugnala danes peto Križnarjevo za 4,2 točke. Tretja je bila Takanashijeva z zaostankom 6,4 točke. Avstrijka, sicer tudi najboljša skakalka te zime, je za skupno zmago v žep pospravila 10.000 švicarskih frankov (9600 evrov) in postala lastnica prve zlate sove.

V kolikor Mednarodna smučarska zveza ne bo našla zamenjav za odpadle tekme na Japonskem v Sapporu in Zau, bo naslednje prizorišče ženskih skokov šele v Willingenu konec januarja.