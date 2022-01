Evro je bil kot knjižna valuta uveden z letom 1999, od leta 2002 pa je v obtoku v Avstriji, Belgiji, na Finskem, v Franciji, Grčiji, na Irskem, v Italiji, Luksemburgu, Nemčiji, na Nizozemskem, Portugalskem in v Španiji. Šlo je za največjo zamenjavo denarja v svetovni zgodovini.

Slovenija je evro z letom 2007 prevzela kot prva od držav, ki so se maja 2004 pridružile EU, in postala 13. članica EU s skupno valuto. Evro je zamenjal nacionalno valuto tolar. Menjava se je izvršila v razmerju 239,640 tolarja za evro.

Evro so za Slovenijo uvedli na Cipru, Malti, Slovaškem ter v Estoniji, Latviji in Litvi. Evrsko območje tako danes šteje 19 članic. Evro pa je denarna enota še v Andori, San Marinu, Vatikanu in Monaku, poleg tega pa tudi v Črni gori in na Kosovu.

Evrska gotovina je z letom 2002 prišla v obtok v podobi bankovcev sedmih različnih vrednosti in kovancev osmih vrednosti. Evrski bankovci imajo enotno obliko, kovanci pa imajo sprednjo stran enako, medtem ko zadnjo stran vsaka članica oblikuje po svoje.

Od sredine leta 2013 in do sredine 2019 so v obtok dajali nove bankovce iz serije Evropa, pri čemer pa ni več bankovca za 500 evrov, ki so ga prenehali tiskati. Evropska centralna banka je nedavno napovedala, da bo do leta 2024 prenovila oblikovno podobo evrskih bankovcev.

Na 20. obletnico uvedbe evra so se danes spomnili tudi v Evropski komisiji. V teh dveh desetletjih je evro prispeval k stabilnosti, konkurenčnosti in blaginji evropskih gospodarstev, so zapisali v sporočilu za javnost. Državljanom je olajšal življenje, podjetjem pa opravljanje dejavnosti v vsej Evropi in izven nje. Z evrom je veliko bolj enostavno varčevati, investirati, potovati in poslovati, so dodali.

»Evro ni le ena najmočnejših valut na svetu. Je predvsem simbol evropske enotnosti,« je poudarila predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. Evro je tudi valuta prihodnosti in kot tak bo v prihodnjih letih dobil tudi digitalno obliko, je napovedala.

Evro po besedah predsednika Evropskega parlamenta Davida Sassolija uteleša ambiciozen političen projekt spodbujanja miru in integracije znotraj EU, predsednik Evropskega sveta Charles Michel pa je dodal, da se je evro kljub krizam izkazal za odpornega - je simbol evropske enotnosti in stabilnosti. »In to še nikoli ni bilo tako res kot v času covida-19,« je poudaril.

Predsednica Evropske centralne banke (ECB) Christine Lagarde je spomnila, da je evro druga najbolj razširjena valuta na svetu. Zagotovila je, da si bo ECB s svojimi ukrepi še naprej prizadevala za vzdrževanje cenovne stabilnosti.