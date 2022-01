Zagorelo je v petek nekaj čez 19. uro. Na nedostopnem terenu tik pod vrhom 1240 metrov visoke gore je gorelo približno tri hektarje travnatih površin. Na kraj požara so takoj napotili gasilce.

Kot so danes zapisali na Policijski upravi Koper, je skupina ljudi hodila proti vrhu Nanosa. Približno 400 metrov pod vrhom pa je moški iz Postojne na pohodno pot odvrgel pirotehnično sredstvo, ki je po eksploziji zanetilo požar. Ta se je nato hitro razširil po pobočju.

Pri gašenju je po njihovi navedbi sodelovalo 61 gasilcev različnih prostovoljnih gasilskih društev. Na upravi za zaščito in reševanje pa so povedali, da območje požara še vedno spremljajo, ker so na požarišču ostala manjša, a nenevarna žarišča. Osrednji cilj, ki je bil zaščititi RTV oddajnik in Vojkovo kočo na Nanosu, pa so dosegli.

Zoper moškega, ki je odvrgel pirotehnično sredstvo, bo zaradi kršenja uredbe o varstvu pred požarom v naravnem okolju podan predlog na inšpektorat za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, so še navedli na Policijski upravi Koper.