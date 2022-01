Novoletna tekma v Garmisch-Partenkirchnu, na jubilejni 70. novoletni skakalni turneji, je bila pravi spektakel. Izjemni pogoji in številni dolgi skoki, na tekmi pa so blesteli tudi Slovenci. Kar štirje orli so zaključili med najboljšimi petnajstimi, Lovro Kos pa je prišel do nove uvrstitve kariere s tretjim mestom. Tudi na drugi tekmi turneje je slavil Rjoju Kobajaši, ki je do zmage prišel z zgolj 0,2 točke prednosti pred Nemcem Markusom Eisenbichlerjem.

Izjemna prva serija Slovencev Prvi dan novega leta se je v Garmisch-Partenkirchnu za slovensko reprezentanco začel izjemno. Takoj na začetku startne liste sta bila Anže Lanišek in Lovro Kos, ki sta oba prepričljivo dobila svoj dvoboj v paru. Še posebno se je znova izkazal Kos, ki je s 135,5m prvič v karieri na olimpijski skakalnici preskočil 130m. Znova se je spogledoval s svojo najboljšo uvrstitev kariere, saj je držal visoko peto mesto. Lanišek je bil s 130m na 15. mestu. Uspešen slovenski dan v prvi seriji sta nadaljevala Cene Prevc in Timi Zajc. Zajc je bil s 137m celo najboljši Slovenec, saj je bil še mesto boljši od Kosa. Cene Prevc je tudi skočil preko 130m (131) in je bil 18. V finale se ni uspelo prebiti zgolj Petru Prevcu, ki je v paru zgubil proti Nemcu Stephanu Layheju. Tokrat je že v prvi seriji izjemen skok pokazal zmagovalec Oberstdorfa Rjoju Kobajaši, ki je skočil le meter manj od rekorda skakalnice (143m). Priboril si je tri točke prednosti pred Markusom Eisenbichlerjem, ki je prav tako preskočil 140m, za svoj doskok pa je dobil predobre ocene, nad katerimi je bil začuden tudi sam. Zato je bila razlika tako majhna, tretji Lindvik je za Japoncem zaostajal že 6,9 točke.