Iz Generalne policijske uprave so sporočili, da je bil javni red in mir na silvestrovo kršen v 23 primerih na javnih krajih in 29-krat v zasebnih prostorih. Štiri kršitelje so policisti pridržali.

Gorenjski policisti so pojasnili, da so na javnih krajih posredovali zaradi sporov, alkohola, nedostojnega in drznega vedenja ter glasne glasbe, v zasebnih prostorih pa prav tako zaradi prepirov, alkohola in glasne glasbe. Zaradi pirotehnike so samo na Gorenjskem posredovali v devetih primerih, prvič že v petek ob 13.40, ko je na Jesenicah zgorel zabojnik za smeri.

V Kranjski Gori je zaradi uporabe pirotehnike prišlo do prepira in pretepa med več osebami. Na Štajerskem so v petek dvema mladoletnikoma zasegli manjšo količino pirotehničnih sredstev različnih kategorij, danes zgodaj zjutraj pa so 59-letni ženski zasegli škatlo s 100 petardami.

Na področju prometne varnosti so policisti po vsej državi obravnavali 20 prometnih nesreč s premoženjsko škodo in tri prometne nesreče z lažjimi telesnimi poškodbami. Zaradi vožnje pod vplivom alkohola ni bilo pridržanih voznikov, v povezavi s spoštovanjem veljavnih vladnih odlokov pa so policisti v petek v okoli 1300 nadzorih izrekli tri opozorila in obravnavali 10 prijav o domnevnih kršitvah odlokov. V nadzorih so ugotovili tudi pet prekrškov po drugih predpisih.