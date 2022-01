Silvestrovo v drugem korona letu

Zadnja noč v letu je bila v Ljubljani brez silvestrovanja na prostem bolj mirna kot običajno. Ob polnoči se je napolnil Prešernov trg, kjer so ljudje počakali novo leto in napovedani ekološki ognjemet, ki pa ga je preprečila megla in ga je zato nadomestila zvočna različica.