Letošnje praznovanje novega leta, 1. in 2. januar, sicer padeta na soboto in nedeljo, v preostalem delu leta pa takega primera ne bo več. Praznik dela, 1. in 2. maj, ter božič in dan samostojnosti in enotnosti, 25. in 26. december, bomo praznovali na nedeljo in ponedeljek. Dan reformacije, 31. oktober, in dan spomina na mrtve, 1. november, pa bosta na ponedeljek in torek.

Dan državnosti, 25. junij, bo letos sobota. Vsi ostali prazniki, ki so dela prosti dnevi, pa bodo med tednom. Tako bo Prešernov dan, 8. februar, torek, dan upora proti okupatorju, 27. april, sreda, Marijino vnebovzetje, 15. avgust, pa ponedeljek.

Velikonočni ponedeljek bo v letošnjem letu 18. aprila.

Kdor si bo želel za prvomajske praznike daljšega oddiha in bo nanj odšel v soboto pred dnevom boja proti okupatorju, bo ta oddih lahko za štiri dni dopusta trajal kar deset dni.

V letu 2022 bomo na soboto oz. nedeljo torej imeli pet praznikov, medtem ko je bilo lani takšnih sedem. Prazničnih in dela prostih dni, ki bodo med tednom, pa bo letos skupaj z velikonočnim ponedeljkom osem, medtem ko jih je bilo lani šest.