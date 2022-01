Po novem pa bo pod strožjim nadzorom tudi uvoz kave, alkohola, medu, oljčnega olja, čokolade in številnih drugih izdelkov, je poročala francoska tiskovna agencija AFP.

Uvozniki so se sicer pritoževali, da so bili novi podatki, potrebni za prijavo, objavljeni pozno in da je spletna stran za registracijo zaživela šele novembra. Poleg tega so imeli z registracijo obilo težav, saj informacije niso bile na voljo v angleščini.

Samo nekaj dni pred začetkom veljavnosti zakona so številna podjetja še vedno čakala na svoje dovoljene, je sporočila Gospodarska zbornica EU na Kitajskem. Zbornica je Kitajsko pozvala, naj pravočasno zagotovi dovoljenja, da bodo podjetja lahko nemoteno uvažala dobrine. EU je celo Peking zaprosila, da bi nove zahteve zamaknil za 18 mesecev, a brez uspeha.

Po poročanju AFP nekateri ob tem opozarjajo, da bi se Kitajska uvozna veriga hrane lahko znašla v težavah, če se zadeve ne bodo hitro uredile.

Kitajski potrošniki so namreč leta 2020 za uvožene dobrine zapravili 108 milijard dolarjev, lani pa naj bi bila ta številka še višja, saj se je uvoz na letni ravni v prvih treh četrtletjih povečal za skoraj 30 odstotkov.

Prehrambena podjetja in uvozniki hrane so bili sicer že zdaj vključeni v strogo pekinško strategijo »nič covida«, saj je država virus vse od izbruha v letu 2019 povezovala z uvoženim lososom. Tako so bili tuji proizvodi že zdaj deležni dodatnega pregleda in razkuževanja, ko pa je na območju pakiranja odkrit izbruh, je uvoz izdelkov celo prepovedan.

Svetovna zdravstvena organizacija je sicer dejala, da ni veliko možnosti, da bi se covid-19 prenašal s hrano.