To je bila tretja posamična zmaga 21-letne Križnarjeve, s čimer je prekinila niz štirih zaporednih zmag Kramerjeve v svetovnem pokalu. Tako za Klinčevo kot Križnarjevo so bile to sicer 14. posamične stopničke v karieri.

Slovenija je ob tem vpisala drugo posamično zmago na Ljubnem ob Savinji, potem ko je leta 2016 na skakalnici pod Rajhovko slavila Maja Vtič.

Križnarjeva je na vrh skočila po drugem mestu po prvi seriji. Dosegla je daljavo dneva (94,5 m) in na koncu prehitela letos tako rekoč nepremagljivo Kramerjevo, ki je imela precej težav v zraku. Na koncu je za las ugnala tretjo Emo Klinec, ki je obdržala tretje mesto po 91 m dolgem skoku v drugi seriji.

V finalu je nastopilo skupaj šest Slovenk. Urša Bogataj (249,6) je ob svojem nastopu prevzela vodstvo in s šestega mesta napredovala na četrto. Do stopničk ji je vseeno zmanjkalo 7,6 točke, predvsem pa je veliko točk izgubila s slabšima pristankoma.

Nika Prevc (235,0) je v finalu skočila 88 metrov, z nekoliko nižjimi ocenami zaradi slabšega doskoka pa je malenkost zaostala za deseterico in tekmo sklenila kot 11., kar pa je vseeno njena najvišja uvrstitev v svetovnem pokalu. Enajsta je bila že v Lillehammerju na začetku tega meseca.

Špela Rogelj (226,6) je v drugi seriji skočila precej bolje, prav tako pristala pri 88 metrih in pridobila pet pozicij za končno 14. mesto. Nekaj točk za razvrstitev v svetovnem pokalu je osvojila tudi Jerneja Brecl (209,9). Predvsem v drugi seriji se ji nastop ni posrečil, izgubila je pet mest in končala kot 26.

Za nastop v finalu so bile prekratke 33. Nika Vetrih (101,5), 36. Maja Vtič (98,3), 43. Katra Komar (94,3), 45. Jerneja Repinc Zupančič (92,4) ter 49. Lara Logar (87,5).

V soboto bo na prvi dan novega leta na vrsti še druga tekma silvestrske turneje. Začela se bo ob 16. uri, kvalifikacije pa bodo že ob 10.45.

Skupna zmagovalka bo v žep pospravila 10.000 švicarskih frankov (9600 evrov) in postala lastnica prve zlate sove.