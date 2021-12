»Trdno in dosledno smo branili naše nacionalne interese, varnost države in državljanov,« je Putin, ki je na oblasti od leta 1999, dejal v televizijskem govoru, ki je bil predvajan ob polnoči na polotoku Kamčatka na Daljnem vzhodu. Rusija praznuje novo leto v 11 časovnih pasovih, od Kamčatke do zahodne eksklave Kaliningrad.

Putin je v poslanici vsem Rusom zaželel veliko zdravja v letu 2022 in dejal, da je to njegova glavna želja. Meni, da bo zdravju sledil tudi uspeh na različnih področjih, poroča ruska tiskovna agencija Tass.

Poudaril je, da so se državljani v iztekajočem se letu soočali z velikimi izzivi, vendar so se prav tako naučili živeti v tako težkih razmerah in reševati zapletene težave.

»Skupaj smo se še naprej borili proti nevarni pandemiji covida-19, ki je zajela vse celine in se še vedno ni končala. Ta zahrbtna bolezen je terjala na deset tisoče življenj. Vsem, ki so izgubili svoje bližnje, izrekam iskreno podporo,« je dejal predsednik.

Putinova novoletna poslanica je bila že drugo leto zapored rekordno dolga. Letos je trajala šest minut in 22 sekund ter je obsegala približno 700 besed.

Rusija je letos izvedla obsežno zatiranje organizacij in ljudi, ki so kritični do Kremlja, ki se je začelo februarja z zaprtjem Putinovega največjega kritika Alekseja Navalnega. Napetosti med Rusijo in Zahodom so dosegle nov vrhunec tudi zaradi Ukrajine. Putin je v četrtek v telefonskem pogovoru z ameriškim predsednikom Joejem Bidenom razpravljal o naraščajočih napetostih.