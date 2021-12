Jessie Diggins, zmagovalka tour de skija in skupnega seštevka svetovnega pokala v prejšnji sezoni, je do zmage prišla v zaključnem sprintu, v katerem je silovito pospeševala, čeprav ni uporabljala palic. V deseterici, ki se je borila za vrh, je bila druga s pol sekunde zaostanka Švedinja Frida Karlsson, tretja pa Rusinja Tatjana Sorina, ki je bila še tri desetinke počasnejša.

Lampičeva, 19. na prejšnji tekmi na 10 km v Lenzerheideju, se je v prvem kilometru sicer približala deseterici (13.), vendar se je v nadaljevanju gibala med 20. in 25. mestom. Kilometer in 300 m pred koncem je bila 19., potem pa je do cilja pridobila še dve mesti.

S šestega mesta je v seštevku turneje nazadovala na 11., a je 52 sekund zaostanka po prejšnji tekmi povečala le za devet sekund. Vodstvo je prevzela Digginsova, 13 sekund na drugem mestu zaostaja doslej vodilna Finka Kerttu Niskanen.

Slednja je po zmagi na prejšnji tekmi tokrat dvakrat padla in končala na 22. mestu. Digginsova vodi tudi po točkah za najboljšo sprinterko (40), Lampičeva je peta (20).

V skupnem seštevku pokala je na novoletni turneji odsotno Majo Dahlqvist s Švedske na prvem mestu zamenjala rojakinja Karlssonova, Digginsova je ostala tretja, Lampičeva pa šesta.

Norvežan Johannes Hoesflot Klaebo je pred tekmo tekačic slavil na 15 km. S tem se je po tretji tekmi utrdil v vodstvu novoletne turneje in tudi skupno v pokalu. Na tekmi, na kateri ni bilo Slovencev, je bil drugi branilec zmage na touru Rus Aleksander Boljšunov.

Rus, tudi skupni zmagovalec svetovnega pokala minule sezone, je zaostal 3,4 sekunde in se prebil na drugo mesto v pokalu ter tretje na turneji. Tretji je bil drugi Norvežan Sjur Roethe s štirimi sekundami zaostanka.

Svetovni pokal se bo nadaljeval v soboto. Na prvi dan leta 2022 se bodo izločilni boji v sprintu v klasični tehniki začeli ob 12. uri.