Smučarkski skakalci so bili, kot veleva že tradicija, dejavni tudi zadnji dan v letu. V nemškem Garmisch-Partenkirchnu so opravili s kvalifikacijami za jutrišnjo novoletno tekmo.

Bog vetrov ni bil na slovenski strani

Na startu je bilo kar 77 tekmovalcev, zato je bil boj za mesta na jutrišnjem tekmovanju neizprosen. V sicer mirnem ozračju v Garmisch-Partenkirchnu, je bilo potrebno imeti tudi nekaj sreče, saj se je veter gibal med vzgonskim in vetrom v hrbet. Bogovi vetrov tokrat niso bili na strani slovenske reprezentance, saj so bili Peter Prevc, Lovro Kos in Timi Zajc med tekmovalci z največ dobitnimi točkami za veter. Trojica kljub temu ni imela težav s kvalifikacijo, a je zasedla nižja mesta od želenih.

Predvsem je veter zelo kaznoval osmoljenca Oberstdorfa Timija Zajca, ki je v prvem trening skoku, ko je bil najdaljši med vsemi, dokazal, da je še vedno v odlični formi. V kvalifikacijah je nato skočil 122 m in zasedel 34. mesto. Med izzivalci bo tudi izkušeni Peter Prevc, ki je današnji del tekmovanja zaključil na 42. mestu. Lovro Kos, ki prvič skače na olimpijski skakalnici, je tudi v težkih razmerah pokazal dober skok in je bil 22. Mesto za njim je končal Anže Lanišek, ki pa je nekaj pravih občutkov našel v drugem trening skoku, ko je bil tretji. Najboljši Slovenec danes je bil Cene Prevc, ki je s 130 m zasedel 19. mesto. Žiga Jelar je izpadel iz tekmovanja.

Novo upanje je Nemcem ulil Markus Eisenbichler, ki je za 9 desetink točke prehitel zmagovalca prve tekme 70. novoletne turneje Rjojuja Kobajašija in je tako prejel 3200 švicarskih frankov nagrade za zmago v kvalifikacijah. Veliko razočaranje je danes doživel Avstrijec Stefan Kraft, ki je slabo skakal cel dan in se ni uvrstil na jutrišnjo tekmo.