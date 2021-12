V dvomesečni preiskavi so policisti ugotovili, da se je osumljenec vsakodnevno ukvarjal s prodajo prepovedane droge kokain. Decembra so policisti moškemu odvzeli prostost in pri njem na podlagi izdane odredbe Okrožnega sodišča v Kopru opravili hišno in osebno preiskavo. V postopku so policisti našli in zasegli kokain in pripomočke za preprodajo prepovedanih drog, so danes sporočili iz koprske policijske uprave.

Za kaznivo dejanje neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami, nedovoljenimi snovmi v športu in predhodnimi sestavinami za izdelavo prepovedanih drog je sicer predvidena kazen zapora od enega do desetih let, so spomnili na policiji.