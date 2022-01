Lani po podatkih platforme za primerjalno nakupovanje Ceneje.si ni bilo mogoče zaznati velikih posebnosti v povpraševanju po izdelkih v določenih kategorijah. Vse so bile v povprečju nekoliko manj obiskane kot v rekordnem letu 2020, a je bilo po njihovih navedbah še vedno mogoče opaziti določene specifike nakupnega vedenja, ki so se oblikovale.

Kljub umirjanju rasti povpraševanja kupcev po izdelkih v spletnih trgovinah, so najvišji dvig povpraševanja potrošnikov opazili pri zimskih, letnih in celoletnih pnevmatikah. »To je mogoče pripisati tudi nekoliko spremenjenim navadam kupcev, saj si ti želijo olajšati nakup večjih izdelkov z dostavo na dom. Nakupi pnevmatik so tudi sezonsko pogojeni in spletno nakupovanje v določenem obdobju omogoča dober in enostaven pregled med ponudbami trgovcev,« so pojasnili.

Po besedah Amadeja Grošlja iz Ceneje.si se glede na lanskoletne podatke trg spletne trgovine stabilizira in postaja vedno bolj zrel. »Glavne priložnosti za spletne trgovce ležijo v nišnih kategorijah, ki morda še ne premorejo pedigreja nakupa preko spleta. Trgovci se bodo morali podati na pot aktivnega udejstvovanja na trgu in tako zagotavljati storitve na visoki ravni, tudi zaradi močne konkurence,« je ocenil.

Gibanje povpraševanja po izdelkih je nekoliko spremenilo postopno odprtje fizičnih trgovin, a so spletni kupci še vedno pogosto povpraševali po električnih skirojih (zabeležili so 15-odstotno rast), robotskih sesalnikih in električnih kolesih (kjer je povpraševanje poskočilo za kar 95 odstotkov glede na enako obdobje v letu 2020).

Raziskava Shopper's Mind 2021, ki jo je Ceneje.si izvedel s partnerjema Valicon in iPROM, je pokazala, da povprečna vrednost nakupa znaša skoraj 100 evrov, kupci pa trenutno najraje nakupujejo v blagovnem segmentu elektronike, mode in izdelkov za dom in vrt.

Največ so ljudje kupovali mobilne telefone. Tej kategoriji sledijo pametne ure in merilci, prenosniki in LCD/LED televizorji. Med desetimi najbolj priljubljenimi kategorijami izdelkov uporabnikov so se znašle tudi pnevmatike in izdelki kategorije dom in vrt ter oblačila. Izdelek, po katerem so slovenski potrošniki najpogosteje povpraševali in ga iskali na spletu, pa je Sonyjeva igralna konzola.