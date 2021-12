»Glede na navedbe strokovnjakov je omikron dosegel vrh,« je danes sporočil minister v uradu predsednika Cyrila Ramaphose, Mondli Gungubele. Kot je dodal, klinična slika v bolnišnicah ni povzročala večjih skrbi.

Trenutno stanje glede na ocene strokovnjakov dopušča odpravo nočne prepovedi gibanja, je povedal na novinarski konferenci in s tem potrdil korak, ki ga je pred tem v četrtek zvečer napovedalo predsedstvo. K odpravi policijske ure med polnočjo in 4. uro so pozivali zlasti v gostinstvu, pozivi pa so še dodatno okrepili pred silvestrovanji.

Številne države izven Afrike sicer medtem zaostrujejo ukrepe v boju proti vse višjemu številu okužb, ki jih pogajanja prav omikron. Ta je bil prvič potrjen novembra v Južni Afriki, postopno pa postaja prevladujoča v pandemiji covida-19.

Vse več dokazov iz Južne Afrike in tudi od drugod sicer zbuja upanje, da bi lahko omikron, čeprav bolj nalezljiv, povzročal blažjo bolezen.

Število okužb v Južni Afriki je minuli teden padlo za skoraj 30 odstotkov v primerjavi s predhodnim, prav tako se je v osmih od devetih provinc znižalo število hospitalizacij, so v četrtek zvečer navedli v uradu predsednika.

V decembrskem valu so ob tem zaznali le blag porast števila smrti med covidnimi bolniki, raven hospitalizacij pa je bila nižja kot med predhodnimi valovi, so še dodali.

Kljub temu opozarjajo, da tveganje za okužbo ostaja visoko. Na javnih mestih ostajajo obvezne maske, javna zbiranja so omejena na 1000 ljudi znotraj in 2000 ljudi zunaj.

Izboljšala se je tudi precepljenost - v celoti je bilo proti covidu-19 cepljenih več kot 15,6 milijona od 59 milijonov prebivalcev Južne Afrike.