"Obveščamo vas, da bosta tekmovanji za svetovni pokal, ki sta predvideni 8. in 9. januarja 2022 v Mariboru, v enakih terminih v Kranjski Gori," je mariborskim prirediteljem sporočila Mednarodna smučarska zveza (Fis).

Ob tem kaže omeniti, da štajerska prestolnica že tretje leto po vrsti zavoljo nezadostne debeline snežne podlage in pomanjkanja snega ne bo gostila tekme za svetovni pokal.

Težave s snegom postajajo stalnica tekem v Mariboru. V zadnjih petnajstih letih bodo Zlato lisico še sedmič prisiljeni seliti na nadomestno lokacijo v Kranjsko Goro. Tudi 58. izvedbo tekmovanja z letnico 2022 zaradi pomanjkanja snega ne bodo mogli izpeljati pod Mariborskim Pohorjem.

Kranjska Gora tako postaja uradni rezervni gorenjski lisičkin poligon, proga v Podkorenu je sicer tradicionalno moško prizorišče svetovnega pokala v tehničnih disciplinah.

Podkoren je s svojimi 861 nadmorske višine za več kot 500 metrov višje, kot je cilj na 340 metrih nadmorske višine proge Radvanje pod Pohorjem. Da bo tekmovanje v Mariboru spremljalo manjše tveganje, bodo skušali poskrbeti z alternativno progo ter ciljem na višje ležečem območju, med vrhom Habakuka in Trikotno jaso, ki bi bila primerna za izvedbo tekem svetovnega pokala v primeru pomanjkanja snega v dolini.

Zlata lisica je rodni Maribor prvič zapustila leta 1974, ko so tekmo priredili v Bad Gasteinu v Avstriji. Razlog je bilo pomanjkanje snega. Leta 1975 se je selila na Jahorino, kjer so Sarajevčani tačas organizirali tekmo evropskega pokala, leta 1976 pa je prvič potekala v Kranjski Gori. Tam je potekala še v letih 1988, 1991, 2007, 2012, 2014, 2018, 2020 in 2021.

»Progo sem si ogledal z vodjo tekmovanja in vodjo proge, skupaj smo ugotovili, da je situacija tokrat takšna, da se ne da. Čeprav sem dobil potrditev, da so se organizatorji res trudili in v dani vremenski situaciji naredili maksimum, se tokrat ni izšlo, žal že tretjič zaporedoma. A to ne pomeni, da smo izgubili zaupanje v Maribor,« je v četrtek po ogledu stanja na terenu dejal snežni kontrolor Fis Markus Mayr.

Nazadnje je bila Zlata lisica pod Mariborskim Pohorjem leta 2019, tik pred svetovnim prvenstvom v Areju, na katerem je svoj drugi naslov smukaške svetovne prvakinje slavila Mariborčanka Ilka Štuhec.

Nato je sledila selitev lisice na Gorenjsko, kjer je bila na veleslalomskih stopničkah dvakrat domačinka iz Podkorena Meta Hrovat, z dvakrat tretjim mestom lani in nato še letos.

Osmega in devetega januarja, hkrati z Zlato lisico, bo Adelboden v Švici gostil moška veleslalom in slalom. Žan Kranjec je januarja 2020 postal prvi Slovenec z veleslalomsko zmago v Adelbodnu. Pred tem bosta na zagrebškem Sljemenu prvi tekmi za točke svetovnega pokala v letu 2022. Ženski slalom bo v torek, dan kasneje pa bo sledil še moški.

Kranjska Gora bo na poligonu Podkoren gostila zadnji moški tekmi pred finalom sezone svetovnega pokala v alpskem smučanju v tej sezoni od 16. do 20. marca v Courchevel/Meribelu. Alpski smučarji se bodo na tekmovanju za pokal Vitranc merili, tokrat na dveh veleslalomih, 12. in 13. marca.