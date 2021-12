Zahodne države skrbi kopičenje ruske vojske na meji z Ukrajino, kar bi lahko bila priprava na novo invazijo, potem ko je Rusija Ukrajini leta 2014 odvzela polotok Krim. Putin na drugi strani od Zahoda zahteva jamstva, da se zveza Nato ne bo širila na nekdanje sovjetske republike, kot je Ukrajina.

Neimenovani visoki predstavnik ameriške administracije je novinarjem v sredo povedal, da bo Biden, ki telefonira iz Wilmingtona v Delawaru, kjer bo dočakal novo leto, Putinu izrazil pripravljenost za diplomatsko iskanje rešitev, pri čemer pa bodo ZDA ostale enotne z zavezniki.

Po njegovih besedah je neposreden pogovor med predsednikoma za ZDA pomemben, ko si prizadevajo najti pot iz trenutne krize, v kateri jih skrbi nevarnost nadaljnje ruske invazije v Ukrajino.

Putin pa je v božično-novoletnem sporočilu Bidna pozval h konstruktivnemu dialogu med Moskvo in Washingtonom. Poudaril je, da imata državi posebno odgovornost za mednarodno in regionalno stabilnost, spričo številnih izzivov in groženj človeštvu pa bi morali »konstruktivno sodelovati«.

Predstavniki ZDA in Rusije bodo imeli 10. januarja pogovore na visoki ravni, isti teden pa bodo tudi pogovori med predstavniki Rusije in zveze Nato ter v okviru Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi (Ovse).

Putin in Biden bosta govorila tudi o iranskem jedrskem programu oziroma sporazumu iz leta 2015, iz katerega je Donald Trump ZDA enostransko umaknil, med njegovimi podpisnicami pa je tudi Rusija. Biden želi ZDA vrniti k sporazumu, Iran vztraja, naj ZDA naprej odpravijo sankcije, ki jih je uvedel Trump, Washington pa od Irana zahteva polno spoštovanje sporazuma.