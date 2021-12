Zimska sezona v južnotirolskem smučarskem središču Drei Zinnen (ita. Tre Cime, slov. Trije vrhovi) je v polnem teku, vselej zgledno pripravljene proge in sodobne žičniške naprave pa še zdaleč niso edina vaba za ljubitelje zimskih radosti. Tako kot se v Italiji spodobi, tudi v Dolomitih navdušijo z izvrstno kulinariko, gurmanske presežke pa si lahko omislite celo v gorskih kočah.

Poleti in jeseni se tamkajšnjemu osvežilnemu zraku in neokrnjeni naravi pod gorami Monte Elmo, Stiergarten, Croda Rossa, Passo Monte Croce in Col d'la Tenda prepuščajo pohodniki in gorski kolesarji z vsega sveta, pozimi pa se okolica Sextena, Innichena, Toblacha, Niederdorfa in Braiesa prelevi v priljubljeno družinsko smučarsko oazo s 115 kilometri prog najrazličnejših kategorij. Dva kilometra črnih, 55 kilometrov rdečih in 48 kilometrov modrih prog se razteza na od 1200 do 2225 metrih nadmorske višine, smučanje pa tam ni najcenejše. Za dnevno smučarsko vozovnico za odrasle je treba odšteti 62 evrov, kar je morda tudi poglavitni razlog, da na tamkajšnjih belih strminah ni nikoli pretirane gneče.

V pričakovanju povezave z Avstrijo Iz leta v leto bolj tehnološko dovršeno in mondeno smučarsko središče je od slovenske prestolnice oddaljeno tri ure vožnje z avtomobilom. Z bolj poznanim in precej bolj obleganim smučarskim središčem Kronplatz ga povezujeta brezplačna železniška proga in avtobusni prevoz, poleg hotelov najvišje kategorije in zasebnih namestitev v apartmajih je v bližini na voljo tudi eden najpriljubljenejših zimskih kampov daleč naokoli Caravan Park Sexten. Ambiciozni Tirolci na lovorikah ne bodo počivali niti v prihodnje. Vse od leta 2014, ko so smučarske goste premierno sprejeli v novo prostorno zgradbo, poimenovano Punka, v kateri so poleg prodajalne smučarskih vozovnic še športna trgovina, servis in izposojevalnica smučarske opreme ter kavarna, gostitelji vsako leto poskrbijo tudi za obnovo vsaj ene od žičniških naprav. V bližnji prihodnosti se tako obeta tudi dolgo pričakovana povezava smučarskih prog s sosednjim avstrijskim krajem Sillian, s čimer bodo vsoto vseh prog v regiji povečali na skupno 170 kilometrov.

Družina snežakov in severna jelena Kilometre je možno v južnotirolskem raju premagovati tudi na tekaških smučeh. Na voljo so smučine vseh težavnosti in za obe tehniki teka – klasično in drsalno. Z najbolj uglednimi smučinami se ponaša poldrugi kilometer oddaljena tekaška oaza Dobbiaco, kjer vsako leto prirejajo tekmovanja za svetovni pokal v teku na smučeh. Nič manj privlačna ni bližnja proga za smučarski kros, na kateri je pred leti svojo premoč večkrat dokazal slovenski šampion Filip Flisar. Na svoj račun pa ne pridejo zgolj ljubitelji aktivnosti. Na smučarski progi Rotwand najmlajše goste pričaka ogromna družina snežakov, ki je priljubljena med ljubitelji sebkov. Družbo ji delata severna jelena, ki so ju Tirolci v želji, da smučišče še bolj približajo družinam, pred sedemnajstimi leti uvozili iz Finske. V okviru skupinskega krmljenja ju je dvakrat na teden možno razveseliti z islandskim mahom in jelenjimi bomboni, obilo zabave za najmlajše pa ponujata tudi sankališče in proga za nočno smuko.