Kos britanskega sira za 286 evrov?

Simon Spurrell bi moral za vsako naročilo sira prek spleta, ki ga pošlje v EU, plačati več kot 200 evrov za »zdravstveno spričevalo«. Tudi za darilne pakete s sirom, ki jih prodaja po 35 evrov. V EU so nehali izvažati sir tudi zato, ker so njihovi razpečevalci v Nemčiji, Franciji in Italiji presodili, da so postali predragi zaradi dodatnih preverjanj in dokumentacije. Sir so poskusili izvažati v Kanado, pa so spet odnehali, ker so morali plačevati 244-odstotne dajatve na vsako pošiljko sira, ki je stal več kot 23 evrov. Ko so kanadskim kupcem prek interneta prodali paket sira za 60 evrov, bi ti morali ob dostavi plačati 212 evrov, na Norveškem pa še več: 226 evrov. Dostavljalcem so kupci dejali, da ga lahko odpeljejo nazaj. Spurrell se zdaj bori za preživetje na domačem trgu, kot se vsi njegovi tekmeci. Koliko njihovega sira lahko pojedo Otočani?