Med predlogi občanov pobuda za zelene fasade

Predloge o tem, kaj bi v Ljubljani lahko izboljšali in kaj bi lahko bile nove mestne pridobitve, lahko prebivalci in prebivalke prek servisa Pobude meščanov na spletni strani ljubljanske mestne občine redno naslavljajo na občino. Trenutno je objavljenih več kot 47.000 pobud, na občini pa so na večino teh tudi odgovorili.