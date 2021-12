Varnostne sile v Omdurmanu, mestu dvojčku sudanske prestolnice Kartum, so na protestnike streljala s pravimi naboji in pri tem ubile štiri protestnike, več deset jih je bilo ranjenih.

V začetku dneva so se demonstranti predsedniški palači približali na nekaj sto metrov. Vojaki, policisti in paravojaške enote so v množico izstrelili solzivec. »Revolucija se nadaljuje,« so vzklikali protestniki, ki so tolkli po bobnih in mahali z zastavami.

»Zdravnike pozivamo, naj pridejo v bolnišnico Arbain v Omdurmanu, saj pučisti proti protestnikom uporabljajo prave naboje in preprečujejo dostop reševalnim vozilom,« so dodali. Njihova prošnja je bila objavljena na socialnih omrežjih Sudancev, ki živijo v tujini, saj so oblasti prekinili domače in mednarodne telefonske linije in internetne storitve.

V Sudanu prodemokratični aktivisti že več kot dva meseca nadaljujejo z uličnimi demonstracijami proti vojaškemu prevzemu oblasti. Do zdaj je bilo na protestih v državi po mnenju neodvisnega odbora zdravnikov, ki je del prodemokratičnega gibanja, ubitih že 52 ljudi.

Gneral Abdelu Fatahu al Burhanu je v vojaškem udaru 25. oktobra prevzel oblast v Sudanu in pridržal premierja Abdalo Hamdoka. Po množičnih protestih in mednarodnih obsodbah mu je dovolil vrnitev na premierski položaj na podlagi dogovora o prehodni vladi. Kritiki dogovor zavračajo, saj je po njihovem mnenju legitimiziral državni udar, Hamdok pa ga zagovarja, saj da se želi izogniti nadaljnjemu prelivanju krvi.