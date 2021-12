Japonec Rjoju Kobajaši je začel 70. novoletno turnejo tako, kot se spodobi za prvega favorita – z zmago. Čeprav je v vlogi velikega favorita, je pod veliko manjšim pritiskom kot konkurenca. Pritisk japonskih medijev je zaradi geografske oddaljenosti precej manjši kot pri tekmecih v evropskih reprezentancah. Ker uradno ne govori angleško (s tekmeci v karavani pokramlja tudi v angleščini), je tudi manj na voljo medijem, posebno letos, ko tiskovne konference na daljavo potekajo v aplikaciji zoom. Uvodno tiskovno konferenco je oddelal kar leže iz postelje v hotelski sobi, a z občutkom za sponzorje, saj je imel na glavi kapo z napisom pokrovitelja. Ob sebi mora tako imeti prevajalca, medijem pa nameni le minuto ali dve svojega časa. Teh se izogiba tudi tako, da so njegovi odgovori zelo kratki, najpogosteje v enozložnicah.

Norvežani so najboljši v dežju

»Razmere se bile zaradi dežja in mokre zaletne smučine zahtevne, a sem se k sreči znal prilagoditi in dobro zbrati za svoj nastop,« je povedal 25-letni Rjoju Kobajaši. Na vprašanje, ali vodstvo v skupnem seštevku pomeni dodaten pritisk v boju za zlatega orla in 100.000 švicarskih frankov nagrade, je odgovoril s klasičnim stavkom, ki je za turnejo značilen že vseh 70 let: »Razmišljam le o naslednji tekmi v Garmisch-Partenkirchnu, ne pa o zmagi na turneji ali grand slamu zmag na vseh štirih prizoriščih. Lepo je biti prvi, a ne čutim nobenega pritiska.«

Zahtevne razmere z dežjem in vetrom so že v Oberstdorfu naredile selekcijo med tekmovalci v boju za najvišja mesta. Razmere so najbolje izkoristili Norvežani, ki so očitno mojstri za tekme v dežju in megli ter ob vetru v hrbet, v katerih nimajo le vrhunske tehnike, ampak so našli predvsem pravo kombinacijo maž za smuči in skakalnih dresov. Halvor Egner Granerud se je očitno veliko naučil iz lanskega poloma, ko je prišel na turnejo v vlogi velikega favorita po nizu petih zmag zapored in naslovu svetovnega podprvaka v poletih v Planici, a je končal na četrtem mestu. »Čutim, da sem v najboljši formi v letošnji zimi. Prvič sem dobro skakal v Oberstdorfu, potem ko sem imel v preteklosti velike težave s točnostjo odriva na mizi,« je pojasnil Granerud, ki napoveduje dvig forme v Garmischu. Odkritje dneva je bil s tretjim mestom Robert Johansson, ki je dosegel najboljšo uvrstitev v sezoni. Trojček Norvežanov zaključuje Marius Lindvik, ki je na turneji, ko sede na startno klop, aboniran na najvišja mesta. Nemci niso zadovoljni s petim mestom Karla Geigerja, ki pa ima le 6,1 točke zaostanka za vodilnim Kobajašijem in je v enakovrednem boju za skupno zmago.