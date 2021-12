To novico so z velikim strahom in zaskrbljenostjo sprejeli v nam prijateljskem Zagrebu. Ustrašili so se, poročajo naši viri, da ne bi poleti oblastem v Ljubljani, ki so pridne učenke evropskih velesil, po kakšnem sporu ob Dragonji ali v Piranskem zalivu padlo na pamet, da bi sprejeli ukrep, da recimo nemški in avstrijski turisti ne smejo več prečkati Slovenije, da bi se prebili do hrvaškega morja.