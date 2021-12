Odštevanje se je za ljubitelje tenisa začelo, saj se prvi turnir za veliki slam v letu 2022 nezadržno približuje. Najboljši se bodo namreč za zmago v Melbournu merili od 17. januarja, a zna se zgoditi, da bo beseda najboljši dobila prizvok. Vsaj v moški konkurenci bo namreč konkurenca močno okrnjena. Kako zelo? Švicar Roger Federer še okreva po poškodbi kolena, forma Španca Rafaela Nadala po okužbi s koronavirusom ni znana, Srb Novak Đoković pa ne želi razkriti, ali je cepljen, kar je prvi pogoj za nastop v Melbournu. »Mislim, da morajo Federer, Nadal in Đoković igrati. Če omenjene trojice ni, je to katastrofa, tako za navijače kot tudi ljudi, ki uživajo v tenisu,« je morebitno odsotnost velike trojice pokomentiral Nick Kyrgios. Avstralec, ki bi po mnenju marsikaterega teniškega strokovnjaka zlahka krojil vrh moškega tenisa, če bi imel glavo na pravem mestu. A je nima. Še več. Trenutno je komaj 93. na svetovni lestvici, na domačih tleh pa ima lepo priložnost, da uvrstitev močno izboljša.

Štiriindvajseti oktober 2016 je bil za danes 26-letnega v Canberri rojenega tenisača vesel dan, saj se je močno približal elitni deseterici (bil je na 13. mestu). O tem, da bo postal njen stalni član, ni dvomil nihče. Konec koncev se je lahko pohvalil, da je šele kot tretji teniški igralec že v prvem medsebojnem dvoboju premagal Federerja, Nadala in Đokovića. A kaj, ko je izgubil preveč dvobojev, ki bi jih moral dobiti, na turnirjih velikega četverice pa je prišel najdlje do četrtfinala (v Wimbledonu 2014 in Melbournu 2015). V tolažbo mu je lahko šest turnirskih zmag in devet finalov ter seveda zajeten kup denarja na računu, saj je samo s turnirskimi nagradami zaslužil devet milijonov ameriških dolarjev.

Sam pravi, da se nikogar ne boji, njegova igra pa je agresivna. Nekateri pravijo, da ga je užitek gledati, saj igra raznovrstno. »Mislim, da je po Federerju najbolj nadarjen teniški igralec,« mu je leta 2017 laskal legendarni Paul Annacone , tudi trener Federerja in Samprasa. Ima močan servis, ki je 75-odstotno natančen, žogica pa leti s hitrostjo do 220 kilometrov na uro. Obvlada tako forhend kot bekend, upa si priti tudi na mrežo. Čeprav je tak slog igre kot nalašč za travnato ali trdo podlago, pa je svoj prvi finale dosegel na peščeni v Estorilu. Da danes ni številka ena, je kriv njegov značaj, saj prehitro izgubi živce. V preteklosti so ga mediji in nekdanji teniški igralci, med njimi tudi nekoč podobno vročekrvni John McEnroe, večkrat obtožili verbalne zlorabe in nešportnega vedenja.

Njegov oče je Grk, mama Malezijka, celo članica kraljeve družine, a se je naslovu princese odrekla, ko se je pri 20 letih preselila v Avstralijo. Kot mladenič je Kyrgios igral tudi bejzbol, pri 14 letih pa se je odločil, da se v popolnosti posveti tenisu. Dobil je tudi štipendijo. Leta 2013 se je iz Canberre preselil v Melbourne, kjer je imel boljše možnosti za trening, a se je kmalu vrnil domov, potem ko so z vložkom 27 milijonov dolarjev posodobili teniški center. Prvi profesionalni dvoboj je leta 2013 odigral v Brisbanu, a ga izgubil proti James Duckworthu, sezono pa je začel kot 838. teniški igralec sveta. Istega leta je dobil povabilo organizatorja, da nastopi v kvalifikacijah Rolanda Garrosa, ker pa se je John Millman poškodoval, je namesto njega nastopil neposredno v prvem krogu. Uspešno. V treh nizih je premagal osmega nosilca Radeka Štepaneka. Čeprav je naslednji dvoboj proti Marinu Čiliću izgubil, pa je napredoval na 213. mesto. To je bil zgolj začetek njegovega vzpona.

Sam ve, da se mora spremeniti

»Pogledati se mora v ogledalo in dobro razmisliti o svojem vedenju, če želi postati najboljši teniški igralec na svetu in zmagovati velike slame. V nasprotnem je bolje, da v življenju počne kaj drugega,« je bil kritičen John McEnroe, ki pa je hkrati hvalil njegov talent. Sodu je izbil dno dogodek iz leta 2015, ko je med dvobojem žalil nasprotnika Stana Wawrinko in dejal: »Spal sem s tvojim dekletom. Žal mi je, da ti moram to povedati, kolega!« Mikrofoni so ujeli še besede, da Wawrinka spi z mladoletnicami. Švicar se je seveda takoj pritožil, Kyrgios pa je plačal 13.127 dolarjev kazni in dobil 28-dnevno prepoved nastopanja na turnirjih. Dejal je tudi, da se je Wawrinki opravičil, kar pa je ta zanikal. »Ljudje mi govorijo, da se moram spremeniti. Bojim pa se, da si tega ne želim dovolj. Je pa teniško življenje na neki način dolgočasno, vsak dan se stvari ponavljajo. Treniraš, ješ in spiš,« je še dejal Kyrgios.

Zaradi podobnih incidentov ga številni ljubitelji tenisa ne marajo, odrekajo pa se mu tudi sponzorji. Malaysia Airlines je tako po turnirju v Šanghaju leta 2016 razdrla pogodbo, ob strani pa mu z donosnimi pogodbami še vedno stojijo Yonex, Nike in Beats. Leta 2017 se je razšel s svojim dekletom, hrvaško-avstralsko teniško igralko Ajlo Tomljanović, potem ko so medije preplavile fotografije, kako se na zabavi druži in pleše z drugimi dekleti. Posteljo sta mu nato greli še ruska teniška igralka Ana Kalinska in manekenka Chiara Passari, trenutno pa je v zvezi z blogarko Costeen Hatzi. Ko ne igra tenisa, navija za košarkarje Boston Celtics in nogometaše Tottenhama, njegov športni idol pa je košarkar Kevin Garnett. Lani je postal vegan rekoč: »Ne morem več gledati, kako živali trpijo!«