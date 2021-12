Cukrarno so zgradili leta 1828 in jo nenehno dograjevali, okoli leta 1850 je bila že največja rafinerija sladkorja v monarhiji, a je leta 1856 pogorela. Pozneje je bila tam kasarna, pa domovanje revnih, tudi Murna in Ketteja. Brezdomci so v njej živeli vse do devetdesetih let 20. stoletja, popolno prenovo in novo namembnost pa je končno dočakala letos. Cukrarna je postala galerijski in produkcijski prostor za sodobno vizualno, intermedijsko, performativno in glasbeno umetnost. (Foto: Luka Cjuha)