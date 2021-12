Trdo delo celotne družine za življenje v raju

Za družino Peternel iz Globokega pri Podvinu na Gorenjskem je še eno uspešno leto. Po besedah gospodarja Janeza je najpomembneje, da so vsi zdravi in da se razumejo, da so otroci pridni doma in v šoli ter dobri športniki. Seveda si bo leto zapomnil tudi zato, ker so kot zasebni rejci lipicancev na prvenstvu mednarodne lipicanske zveze prejeli prvo nagrado za najlepšo lipicansko kobilo na svetu.