Predsednik vlade je zaslužen, da razmere v državi vse jasneje kažejo očrte tretje republike. Ta predstavlja uresničitev Janševih sanjskih predstav o avtokratskem sistemu upravljanja države. Na žalost državljanov Slovenije to ni nikakršna »vsiljena samopodoba, ki ustvarja videz zakotne doline solz, konflikta in prepira«, kot razlaga Janša. To je resnični proces vzpostavljanja avtokratskega režima v okolju rojevanja tretje republike. Na meji legalnosti jo s hibridno koalicijo (za zdaj) neustavljivo vzpostavlja Janez Janša.

V arzenalu orodij za varovanje ustavne ureditve države ni učinkovitega orodja, s katerim bi ustavno sodišče lahko proaktivno posegalo v proces vzpostavljanja avtokratskega režima. Sistem pristojnosti ustavnega sodišča je, neodvisno od hotenj ustavnih sodnikov, takšen, da se avtokratski režim vzpostavlja hitreje, kot je reakcijski čas za odziv ustavnega sodišča. Tako smo se znašli v začaranem krogu, iz katerega ne najdemo (zanesljivega) izhoda. Očitno gre za primer delovanja Murphyjevega zakona, ki pravi: »Če se lahko zgodi kaj slabega, se bo tudi zgodilo.«

Vendar vse skupaj le ni (povsem) nerešljiva uganka. Predstavništvo kot orodje za upravljanje sodobne države v okolju četrte digitalno-finančne revolucije kaže vidne znake pristnega političnega fosila. Proces fosilizacije je neustavljiv in narekuje uporabo drugega orodja za upravljanje države. Lahko si izmišljamo vse nemogoče rešitve za ohranitev predstavništva, vendar njegovega spreminjanja v politični fosil ne bomo zaustavili. Od političnih strank in strankokracije, ki nadomešča neposredno demokracijo, se moramo posloviti. Dlje bomo odlašali s slovesom, slabše nam bo šlo. Tistemu, ki ob pojavu Janševe avtokratske oblasti še vedno verjame v predstavništvo na temelju političnih strank, ni rešitve. Končno smo Janši lahko tudi malce hvaležni, da so številni spregledali, da politične stranke ne prinašajo blaginje državljanom, čeprav volilce nagovarjajo, da bodo takšne obljube udejanjile.

Podobne razmere kot na slovenski politični sceni vidimo v različnih izpeljankah v vsej Uniji, skratka povsod, kjer se upravljanje države opira na predstavniški sistem. Ob rušenju ustavne ureditve v Sloveniji zaznavamo tudi rušenje vrednot, ki pomenijo temelje delovanja Unije. Aurelio Juri se (Dnevnik, 23. decembra) utemeljeno sprašuje, kako je mogoče, da funkcionarji EU Janši ob koncu polletnega predsedovanja Svetu EU izrekajo pohvale in priznanja; prav v tem obdobju je namreč vlada pod Janševo taktirko v Sloveniji pospešeno izvajala tranzicijo demokratičnega v aliberalni avtokratski sistem. Morebiti bo nekaj odgovorov prinesla konferenca o prihodnosti Unije, vendar sem pesimist. Ne verjamem, da se bo to tudi resnično zgodilo.

Janez Krnc, Litija