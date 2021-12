Vsaj tako trdi strokovnjakinja za zvezdno orientacijo po prihodnosti, ki je širšemu občestvu spregovorila v reviji Nova. »V 2022 boste deležni največjega vpliva Jupitra – v grški mitologiji Zevsa – in Ganeša, ki v ljudeh spodbujata mogočnost, megalomanijo in občutek, da je vse mogoče. Živeli boste po svojem ritmu in globlje slišali svojo intuicijo. Dogme in zahteve družbe se vas ne bodo dotaknile preveč. Mogoče boste okrog sebe ustvarili skrivnostno vzdušje, ki bo obdano s skrivnostno avro,« se glasi poglobljena astrološka napoved za leto 2022 strokovnjakinje za tovrstne zadeve Andreje Novak.

Vili Resnik uresničuje glasbene želje po telefonu Preden nas obda skrivnostna avra bodočnosti, pa bomo morali še odpreti darila dedka Mraza in preživeti silvestrski program na TV Slovenija. O darilih se je na primer razgovoril Janez Hočevar - Rifle in povedal, da je vedno vesel steklenice rdečega vina, posebno cabernet sauvignona. Včasih si ga podari kar sam. »Pred kratkim sem si sam podaril steklenico odličnega vina iz Južne Afrike, ki sem ga kupil pri prijatelju. Pozneje sem mu sporočil, da je ta južnoafriški sev res močan,« je v smehu dejal Rifle za revijo Lady. V silvestrskem televizijskem programu pa nas bo, kot so napovedali na spletnem mestu rtvslo.si, ob obeh voditeljih večera Blažu Švabu in Melani Mekicar, zabavalo kar 240 največjih slovenskih mojstrov glasbene umetnosti, in to s petjem v živo, čeprav je bila oddaja posneta že novembra, tako da bomo lahko res židane volje odzdravili staremu in nazdravili novemu letu. Med nastopajočimi bo oziroma je že bil tudi stari znanec radijskih programov in družabne kronike Vili Resnik, ki se je one dni razgovoril za časnik Svet 24 in povedal, da je predbožični večer skupaj z družino preživel pri sosedih, na silvestrski večer pa bodo te sosede povabili k Resnikovim na dom, ker, kot je pred kratkim izvedel, za novo leto ne bo nastopal. »Vsi vedno mislijo, da pevci ves čas pojemo. Verjemite, zame je najlepše praznovanje, če mi ni treba peti. Če pa se razvije zabava, na kateri pojemo, zapojem tudi sam,« je razložil Resnik in navrgel, da je minuli teden dobil veliko klicev oziroma prošenj, naj komu kaj zapoje in mu uresniči glasbeno željo. »Kadar ne nastopam in sem doma in kadar so tudi ostali ljudje doma, ponoči, ob enih zjutraj, kličejo ljudje, ali jim lahko zapojem določeno pesem za prijatelja, za družbo. Moja Tamara mi vedno reče, kaj mi je, da to delam sredi noči, a jaz ji rečem – če imam čas in voljo, zakaj pa ne. In jim zapojem in s tem polepšam večer,« je pojasnil priljubljeni pevec.

Jonas gre v politiko Vprašanje je, ali si bo novoletno televizijsko poslastico ogledala Helena Blagne, ki je plačnike električne energije navduševala na državni televiziji na predbožični večer oziroma na božično noč. In to že drugo leto zapored. Slovenska superzvezdnica namreč ni preveč goreča televizijska gledalka. Še več. Televizije pravzaprav sploh ne gleda, kot je omenila v reviji Vklop. »Zelo malo gledam televizijo, ne spremljam aktualnih dogodkov. Če že, si ogledam kako dokumentarno oddajo, večere pa raje preživljam ob branju literature. Rada imam avtobiografske zgodbe, potopisne romane in podobno,« je opisala Blagnetova in še izdala, da se trenutno navdušuje nad necenzurirano biografijo Juliana Assangea. Prav spremljanje aktualnih dogodkov pa je povsem raztogotilo igralca, računalničarja ter radijskega in televizijskega voditelja Jonasa Žnidaršiča, da se je odločil za razmeroma radikalen korak – kandidirati namerava na prihajajočih volitvah, ker »ima zadosti tega sranja«, kot se je pohvalil na eni izmed družabnih platform. »Slovenija pluje v napačno smer. Ladja bo nasedla in se potopila, če je pametni in pošteni ljudje ne obrnemo v pravo smer. Dovolj je plenjenja, korupcije in političnega sprenevedanja. Dovolj je arogance, razpihovanja sovraštva in norčevanja iz ljudi,« je Jonas objavil v kratkem videozapisu. Na portalu N1 so takoj preverili, ali je to res, in napovedali, da je Jonas podpisal pakt s stranko SD. Kot so še pojasnili, to ni prvič, da je Jonas vkorakal na politično sceno, leta 2006 je namreč na lokalnih volitvah v ljubljanski mestni svet kandidiral na listi večnega župana Zorana Jankovića, bil pa je tudi na ustanovitvenem kongresu njegove stranke Pozitivna Slovenija leta 2011. Tako kot Jonasa vleče v politiko, pa cerkvenega dostojanstvenika Franca Rodeta domov. Kot so zapisali na spletnem mestu radia Ognjišče, je kardinal Rode ob sprejemu pri predsedniku republike Borutu Pahorju v predsedniški palači dobil zlati red za zasluge za življenjsko delo in zasluge za osamosvojitev Republike Slovenije in njeno uveljavitev v svetu ter za spodbujanje kulture medverskega dialoga, obenem pa je napovedal, da se namerava vrniti v objem domovine. »Na programu čez par tednov bodo izšli moji spomini, gre za kar zajetno delo, knjigo bo treba predstaviti in takrat se bom vrnil. Razmišljam, da bi se počasi poslovil od Rima in se vrnil v Slovenijo, pa ne bojte se, ne bom delal nemirov tukaj,« je napovedal Rode.