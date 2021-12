Dedek mraz bo za slovenske ljubitelje košarke pod novoletno smrečico to pot pustil prav posebno darilo. Že na drugi dan leta 2022 bodo lahko na delu spremljali najboljši slovenski ekipi, ki sta za nameček tudi velika rivala. V 14. krogu lige ABA bo v Novem mestu pri Krki gostovala Cedevita Olimpija.

Ekipi se bosta v obračun podali z različnima popotnicama. Olimpija je po kadrovskih rošadah stabilizirala strm padec in ji je uspelo dvigniti rezultatsko krivuljo. Zmaji v zadnjem obdobju prikazujejo vse boljše predstave, opazno jim je zrasla tudi samozavest. Celo toliko, da so kljub slabši igri na zadnji tekmi proti Ciboni na koncu odnesli celo kožo iz Zagreba. Uspeha proti Partizanu in Valencii na gostovanjih sta dokaz, da lahko Ljubljančani na dober dan uženejo tudi najboljše nasprotnike, a trener Jurica Golemac si želi predvsem konstantno dobrih iger. Morebitna zmaga proti dolenjskemu moštvu bi bila že četrta v nizu v jadranskem tekmovanju. Krka na drugi strani išče pot iz hude krize. Sedem zaporednih porazov v ligi ABA ji ne more biti v ponos. V spiralo neuspehov jih je pahnila serija poškodb in bolezni igralcev, ki pa se drug za drugim počasi vračajo v pogon. Trener Dalibor Damjanović nestrpno pričakuje še vrnitev Hasanha Frencha in Leona Stergarja, potem pa bo čas, da Krka začne kazati predstave z začetka sezone, če ne želi vnovič do zadnjega trepetati za obstanek. Vsekakor pa je jasno, da bodo kapetan Luka Lapornik in soigralci že v nedeljo storili vse, da prekinejo črno serijo.

»Zmago proti Ciboni smo potrebovali. Na koncu smo jo tudi dobili, in to je vse, kar šteje. Na poti domov iz Zagreba smo se na avtobusu nekoliko poveselili, nato pa znova zakopali v delo. Zdaj je pred vrati domači derbi proti Krki. Zavedamo se, da nas ne čaka lahko delo, a je cilj vedno isti – zmaga,« pravi Olimpijin center Alen Omić. Krkin trener Dalibor Damjanović pa od svojih igralcev želi, da se pred domačimi navijači odločno uprejo nasprotniku. »Olimpija ima odlično ekipo, eno močnejših v zadnjih letih. Naredili so določene kadrovske spremembe in se okrepili z odličnim organizatorjem igre Yogijem Ferrellom ter nekdanjim reprezentantom Alenom Omićem in s tem še dvignili kakovost moštva. Rezultatsko krivuljo so posledično obrnili navzgor tako v evropskem pokalu kot v ligi ABA. Čaka nas torej ekipa, ki je trenutno v dobrem ritmu, česar ne bi mogli reči za nas. V ligi ABA smo v velikih težavah, saj smo klonili na sedmih zaporednih tekmah. Upam, da se bomo psihološko dvignili in dali največ, kar trenutno lahko. Igramo namreč doma, zato moramo pokazati pravi odnos do dresa in navijačev,« je jasen trener Krke Dalibor Damjanović.

Liga ABA, 14. krog, nedelja ob 12. uri: FMP – Budućnost, ob 14.30: Borac – Igokea, ob 17. uri: Krka – Olimpija, ob 19. uri: Split – Crvena zvezda, ponedeljek ob 14. uri: Cibona – Mornar, ob 18. uri: Partizan – Zadar, S. Centar – Mega prestavljeno.