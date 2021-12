Slabo vreme je preprečilo zadnjo letošnjo koledarsko preizkušnjo za svetovni pokal v alpskem smučanju. V Bormiu je odpadel moški superveleslalom. Razlog je bilo obilno deževje in visoke temperature, ki so prinesle odjugo. Organizatorji so sporočili, da bi zgornji del proge sicer lahko zdržal, bil pa bi precej leden. Težave so bile predvsem v spodnjem delu, ki ga niso mogli utrditi kljub veliki količini dodatne soli. »Seveda bi si želel še ene preizkušnje, saj sem v sredo zmagal. Treba je priznati, da je bila odločitev organizatorjev edina pravilna. Izvedba tekma bi bila prenevarna, varnost pa je navsezadnje na prvem mestu,« je pojasnil v tej sezoni zmagovalec treh superveleslalomov od štirih Norvežan Aleksander Aamodt Kilde. »Naredili smo vse, kar je bilo v naši moči. Težko je odpovedati tekmo, ko je vreme navzven primerno,« je pojasnil šef svetovnega pokala za moške Markus Waldner in dodal, da bodo v Mednarodni smučarski organizaciji storili vse, da odpadlo tekmo izpeljejo še pred olimpijskimi igrami. Waldner je omenjal predvsem Wengen, kjer bi morali organizatorji minimalno poseči v urnik. Organizirali naj bi namreč le en trening smuka, drugega pa bi nadomestili s superveleslalomsko tekmo.

Alpski smučarji in smučarke bodo imeli prvi konec tedna novega koledarskega leta prosto, svetovni pokal pa se bo nadaljeval v torek in sredo, 4. in 5. januarja, ko bo Sljeme nad Zagrebom gostilo najprej slalom za ženske, dan pozneje pa še slalom za moške. Januarja bo gostilo tekme svetovnega pokala enajst prizorišč, po ženskih tekmah v hitrih disciplinah v Garmisch-Partenkirchnu bodo sledili februarski olimpijski boji v Pekingu. Moški bodo pred odhodom na Kitajsko zadnjič tekmovali 25. januarja na nočnem slalomu v Schladmingu.