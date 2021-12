S tem soglašam, ne morem pa z njegovim stališčem, ki ga je dodal, za čas pred 31 leti, češ da smo enotnost tedaj lahko dosegli, ker smo imeli pred seboj cilj, načrt naše prihodnosti. Kakšen načrt neki? Nobenega pravega načrta ni bilo, zato se je Demosova vlada hitro sesula, ker enostavno ni vedela, kako naprej. Večina slovenskih državljanov, tudi jaz, smo takrat spoznali, da v Jugoslaviji ne moremo ostati, želeli smo si boljših razmer in boljše družbe. Radi smo prisluhnili pravljicam o samostojni in suvereni državi, glasovali o samostojni republiki, a o spremembah družbenega sistema ni bilo niti besede.

Plebiscitno vprašanje bi se v resnici moralo glasiti: Ste za to, da se pod krinko osamosvojitve uvede kapitalizem najslabše vrste, privatizira skupno premoženje, ga za bagatelo razproda tujcem, gozdove in jezera podari RKC, ki kljub ustavi sili v vse pore družbe in nam vlada, da se narod razsloji in ideološko razdvoji in pridela dolgove za nekaj rodov? Za razmere, kakršne imamo, res niso potrebovali razvojnih načrtov, zadostovala sta pohlep in oblast. Zelo smo (so) zgrešili, sistemsko, družbeno, človeško. Zdaj pa Pahor že spet govori o dialogu in o prihodnosti, a žal je osnova zanjo veliko slabša, kot je bila ob osamosvojitvi. Verjamem, da je sam za svojo prihodnost že dobro poskrbel. Predlagam, da si za zabavo vsak dan znova posname »selfie«, kako »namesto petard meče bombe«. S temi besedami namreč državljane novači Slovenska vojska, katere vrhovni poveljnik je.

»Slovenci zgodovinsko nismo nikomur nič dolžni,« je poudarjal Janša, ko smo spremljali slabo kopijo partijskih proslav, propagandno oddajo za SDS, ali pa »kmetijo«, kot ji pravijo nekateri. Res je, zgodovinsko nismo nikomur nič dolžni, smo pa predvsem zaradi Janše zgodovinsko zadolženi. Zaradi njegove paranoidnosti in agresivne maščevalnosti trepetamo za službe, za svoje dostojanstvo in za svobodo. Večini državljanov nam res ni lepo, on pa je na proslavi v stalni maniri zameglitve stvarnosti pleteničil: »Ali smo po treh desetletjih res postali zakotna dolina solz, konflikta in prepira?« In zvračal na druge: »Ali pa je to pretežno od površnih domačih oblikovalcev javnega mnenja vsiljevana samopodoba?« Ne, to je prava podoba današnjega stanja, posledica njegovega netenja prepirov in ustvarjanja drugorazrednih, pa naj še tako našteva statistične podatke o nizki brezposelnosti, o gospodarski rasti, o uspešnem soočanju z epidemijo… in opeva svoje vladanje.

O tem lahko prepriča samo verujoče s slepoto, ki se ji pravi idolatrija, in take s pomanjkljivo moralnostjo, ki se ji pravi koristoljubje. Ne pomagajo niti bolj ali manj neposredna hvala podpornikov – od njegovih bolj redko posejanih intelektualcev do lakomne RKC, njegovih poslancev in vazalov – a še manj njihove kritike nasprotnikov.

Naj pri tem omenim nadškofa Zoreta, ki se še ob polnočnici ni mogel vzdržati, da se ne bi dotaknil politike s primerjanjem sedanjosti s časom, ko se je rodil Jezus. »Če bi človek verjel našim medijem, bi ga najbrž zaskrbelo, da rešitelji praktično stojijo v vrsti in ponujajo svoje neprecenljive usluge. Tudi takrat so vstajali ljudje, ki so govorili o tem, da bodo rešili narod, da ga bodo povedli v svobodo. A njihova zvezda je ugasnila skupaj z njimi,« je pridigal in napovedal usodo Janševim tekmecem (?).

Želela sem najti pozitivna dejanja ali dogajanja, ki bi najnazorneje označila našo tridesetletno samostojnost. Zato sem najprej pregledala vse pozitivne dosežke. Niso me v zadostni meri prepričali, da so to, kar sem iskala. Nato sem prebrskala še med nevtralnimi. Neuspešno. Na koncu sem morala nespodbudno pristati pri Janši. On je stalnica tega obdobja, on nas najbolj označuje. Žal v negativnem smislu: na Roški smo trepetali za njegovo usodo, zdaj pa zaradi njega trepetamo za svojo.

Polona Jamnik, Bled