Vsekakor mora taki osnovnošolski neumnosti, kot je ta, da bi vetrnice lahko nadomestile polovico šoštanjske termoelektrarne, slediti vprašanje, kako si to predstavljajo, saj TEŠ 6 dela 24 ur 7 dni v tednu (kratica za take vire: 24/7) vse leto, veter pa piha, kot se mu zljubi, ali pa sploh ne. Noben veter v Sloveniji ne more zagotoviti 300 MW 24/7 elektrike, kot znaša polovična moč TEŠ 6. Zadeva je še hujša. TEŠ 6 zagotavlja tudi toplotno energijo za varčno daljinsko ogrevanje, vetrnice pa ne.

A takih primerjav še ni konec. Elektrika ni solata, čeprav se obe prodajata na trgu. Za elektriko so predpisani natančni normativi kakovosti, sicer lahko pride do oškodovanja gospodarstva in gospodinjstev. Zato energetski zakon (EZ-1) izpostavlja zanesljivost oskrbe z električno energijo, ki je vetrnice nikakor ne morejo zagotoviti, saj je vetrna elektrika v tem ključnem parametru nekakovostna.

Obenem je po podatkih Borzena, ki izplačuje podpore taki elektriki, izkoristek obeh večjih vetrnih elektrarn od leta 2015 naprej med 17 in 21 odstotki, kar je tudi finančna katastrofa za Slovenijo, ne zgolj energetska. Vetrnica z nazivno, a redko doseženo močjo 3 MW stane okrog 3 milijone evrov. Vsaka vetrna elektrarna pomeni industrijsko cono in vdor v okolje in naravo. Že s sekanjem gozdov in hrupom naredi bistveno več škode kot koristi. Med ambicioznimi načrti so vetrnice, ki zahtevajo izravnavo terena in odstranitev gozda v hribovitem svetu v približni izmeri nogometnega igrišča za vsako.

Omenjeni načrti na Primorskem, v stičišču občin Vipava, Sežana in Divača, pa pomenijo unikum v svetu, saj bi s hrupom obkrožili več kot deset naselij za 20 let, kot je življenjska doba vetrnic. Po tem obdobju bi najbrž želeli postaviti nove še za 20 let. Ljudem bi ostalo samo še to, da se izselijo zaradi nizkofrekvenčnega hrupa in infrazvoka, ki ga oddajajo vetrnice in ki ne da spati ter gre skozi zaprta okna več kilometrov daleč. O tem je bilo že več oddaj s pritožbami bližjih prebivalcev Dolenje vasi, a investitor niti ponoči noče ustaviti vetrnice.

Inšpekcije so nemočne, saj predpisov za specifičen pulzni hrup vetrnic, bistveno različen od prometa, kot ugotavlja tudi Svetovna zdravstvena organizacija (WHO), ki se v notranjosti stanovanj, vrtcev, šol in drugih delovnih prostorov lahko zaradi resonance še ojača, ministrstvo za okolje in prostor noče izdelati in tako mirno spi. Kako da investitorjev ni sram, ko gredo nad nemočne prebivalce? Toda leto 2022 je volilno leto. Verjamem v solidarnost volilcev do prizadetih prebivalcev, da ne volijo strank, ki podpirajo take blazne načrte.

Rešitev je takojšnja ukinitev podpor za vetrne elektrarne, ukinitev prednostnega odjema in 15-letnih pogodb države.

Mag. Tomaž Ogrin, Ljubljana