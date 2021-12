Problem oblasti v Sloveniji, kot ga sam vidim, je, da v številnih situacijah vrednote niso pomembne. Pomembno je le to, ali si naš ali pa njihov. Najpomembnejši je trenutni, osebni interes. Vem, da državi to izjemno škoduje, hkrati pa čutim tudi nekakšno olajšanje, da me ta vlada ignorira in da z njo nisem povezan. S takšnimi ljudmi, da bo jasno, ki so zdaj na oblasti, ne želim biti povezan.

V politiko bi morali vstopiti ljudje, ki so razmeroma neodvisni in ki tam ne želijo ostati do konca življenja. Sicer eno leto delaš nekaj dobrega, potem pa se tri leta predvsem pripravljaš na volitve in se ukvarjaš z blatenjem svojih nasprotnikov. Na takšnem položaju mora biti nekdo, ki bo nekaj tvegal, nekdo, ki mu ni samo do tega, da za ceno popolne demontaže neodvisnih institucij ostane na oblasti. Pri nas je zaradi ustvarjanja agresivnega, primitivnega in žaljivega vzdušja postalo že skorajda zavrženo biti politik, kar prej ko ne vodi k negativni selekciji. Mladina