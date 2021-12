Kako zelo nevaren je alkohol v prometu, je jasno. V prvih enajstih mesecih letos, denimo, je na naših cestah v 1277 prometnih nesrečah, ki so se zgodile zaradi alkoholiziranosti, umrlo 33 ljudi, 631 jih je bilo poškodovanih. Pa vendar ti podatki očitno ne streznijo, kajti policisti te dni kar naprej poročajo o voznikih, ki nikakor ne sodijo za volan. Tako so predvčerajšnjim malo pred 18. uro posredovali pri nesreči v Krškem. Devetinštiridesetletni voznik je izgubil oblast nad avtom, zapeljal s ceste na travo in trčil v objekt ob stanovanjski hiši. Ni se poškodoval, so mu pa v litru izdihanega zraka namerili 0,95 miligrama alkohola oziroma 1,9 promila. Približno isti čas je na Šmihelski cesti v Novem mestu 59-letnik trčil v prometni znak in odpeljal. Ko so ga izsledili, so mu namerili 1,5 promila.

Okrog 20. ure so krške policiste obvestili o nevarni vožnji voznice – da vijuga po cesti in da je povzročila prometno nesrečo ter nato nadaljevala vožnjo. Na podlagi opisa vozila so jo našli. Ugotovili so, da je 48-letnica z 0,9 promila v krožišču v Brestanici izgubila oblast nad vozilom, zapeljala s ceste in trčila v drog javne razsvetljave. K sreči se ni poškodovala. Trebanjski policisti so istega dne okrog 14. ure med nadzorom prometa v Šentrupertu ustavili voznika clia in mu zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti odredili preizkus. Šestinštiridesetletnik brez veljavnega vozniškega dovoljenja je imel v litru izdihanega zraka 0,77 miligrama alkohola (1,54 promila). Neregistriran in nezavarovan avto, na katerem ni bilo registrskih tablic, so zasegli in o kršitvah obvestili sodišče.

V skupini od 45 do 54 let kar 1,73 promila V torek popoldne so bili o nevarni vožnji voznika osebnega avta spet obveščeni krški policisti. V smeri proti Brestanici je vijugal in ogrožal vse okrog sebe. Namerili so mu kar 2,2 promila. V noči na sredo je v Šentlenartu 38-letni voznik zaradi neprilagojene hitrosti na prehodu ceste čez železniško progo izgubil oblast nad vozilom in zapeljal s ceste na železniške tire. Tam je obstal. Avto so s tirov odstranili gasilci, policisti pa ugotovili, da je voznik pregloboko pogledal v kozarec. Namerili so mu 1,4 promila. Vozniško so mu odvzeli, napisali plačilni nalog in na sodišče naslovili obdolžilni predlog. »Skrbi nas, da se na našem območju delež alkoholiziranih povzročiteljev prometnih nesreč povečuje. Če se je trend do leta 2019 nekoliko zmanjševal in je bil pod 10 odstotkov, v zadnjih dveh letih ponovno narašča in letos znaša že 12,4 odstotka. Največ alkoholiziranih povzročiteljev nesreč je bilo v starostni skupini od 35 do 44 let (skupno 41) in od 25 do 34 let (34). Najvišja povprečna stopnja alkoholiziranosti pa v starostni skupini od 45 do 54 let, in sicer 1,73 promila,« opozarja Alenka Drenik s PU Novo mesto.

Bodimo odgovorni Alkohol pa je seveda enaka težava na vseh koncih države. Predsinočnjim, bilo je okrog 20. ure, je v Trzinu voznica električnega skiroja z dvema promiloma v krvi zapeljala preblizu desnega roba vozišča, izgubila ravnotežje in padla. V Fizinah so (piranski) policisti ustavili 51-letnega voznika z 1,16 promila, v Hraščah pa 46-letnika z 1,62 promila. Predvčerajšnjim so v Luciji vzeli pod drobnogled 43-letnega mopedista, izkazalo se je, da utemeljeno, imel je 1,1 promila. Pri Razdrtem so imeli opravka s 56-letnim madžarskim voznikom z 1,84 pomila, na Kampelu pa s 46-letnikom z 1,5 promila. In še in še. Policisti ponovno prosijo vse, naj vozijo le trezni. Če ste pili, naj vozi nekdo, ki ni. Tudi v naslednjih dneh bodo pogosto preverjali psihofizično stanje voznikov, pa naj gre za alkohol, droge ali druge psihoaktivne snovi. »Tudi pri alkoholu velja – bodimo odgovorni do sebe in drugih. Z uživanjem alkohola in drog bistveno povečujemo tveganje za nesrečo in tako v teh težkih časih dodatno obremenjujemo naše zdravstvene delavce,« svetuje policija.

Oba so pridržali Policisti iz Slovenske Bistrice so predvčerajšnjim zvečer obravnavali voznika, ki je zapeljal v jarek. Precej dela so imeli. Ugotovili so, da 27-letnik nima veljavnega vozniškega dovoljenja in da je bil za volanom neregistriranega avta z registrskimi tablicami, ki mu sploh ne pripadajo. Preizkus alkoholiziranosti je odklonil. Med srečanjem z uniformiranci ne voznik ne 18-letna sopotnica nista upoštevala navodil, zato so uporabili prisilna sredstva. Policiste sta tudi žalila in jim grozila. Sopotnici so odredili pridržanje, saj so ugotovili, da drugače ne bo šlo. Vozniku pa so nadaljnjo udeležbo v prometu preprečili z zasegom avtomobila in pridržanjem do streznitve. Vožnjo je namreč nameraval nadaljevati z drugim vozilom. Voznika čaka obdolžilni predlog, sopotnica pa je zaradi kršenja zakona o javnem redu in miru dobila plačilni nalog, so sporočili z mariborske policijske uprave.