Nemška vlada je načrt opuščanja pridobivanja elektrike iz nukleark pospešila po katastrofalni nesreči v japonski Fukushimi leta 2011. Šlo je za največjo jedrsko nesrečo na svetu po Černobilu izpred 25 let.

Nemčija bo na zadnji dan leta po treh in pol desetletjih ugasnila reaktorje Brokdorf, Grohnde in Gundremmingen C, s katerimi upravljata energetska velikana E.ON in RWE.

Preostale tri jedrske elektrarne Isar 2, Emsland in Neckarwestheim II bodo ugasnili do konca prihodnjega leta, navaja Reuters. S tem se bo Nemčija poslovila od energije, ki jo nekateri sicer smatrajo za najbolj čisto in poceni.

V obstoječih šestih nuklearkah so letos po prvih ocenah druženja energetske industrije BDEW proizvedli 12 odstotkov vse električne energije v Nemčiji. Iz obnovljivih virov so je proizvedli okoli 41 odstotkov, iz premoga nekaj manj kot 28 odstotkov, plin pa je prispeval okoli 15 odstotkov.

Država cilja, d

a bo do leta 2030 80 odstotkov električne energije pridobila iz obnovljivih virov, kar nameravajo doseči z naložbami v vetrne in sončne elektrarne.

Podjetje E.ON ocenjuje, da bodo skupni stroški demontaže znašali okoli 1,1 milijarde evrov na obrat. Prejšnje leto so za demontažo in radioaktivni odpad rezervirali 9,4 milijarde evrov. Demontažo naj bi končali do leta 2040.