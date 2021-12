Človeška neumnost nima meja Tradicionalno našo zadnjo tedensko rubriko v letu namenimo pregledu zabavnih pripetljajev, s katerimi se sicer ubadajo naši običajni junaki črne kronike, se pravi policisti, gasilci, reševalci. Večina zgodbic je povezanih s povsem običajno človeško nespametjo, nekaj je zanimivih naključij, v zgodbicah rade nastopajo živali, za nemalo njih poskrbijo pijanci. Začenjamo z neumnostjo. V Trbovljah so morali gasilci posredovati, ko je neki možakar kar na balkonu začel peči kostanj. Končalo se je z eksplozijo. Ne kostanja. Plinske bombice. Z nespametnimi se ukvarjajo tudi gorski reševalci. Najhujši je bil klic tujega turista izpod Triglava, ki je nujno potreboval helikopterski prevoz. Nič mu ni bilo. Le na letalo se mu je mudilo. Mudilo pa se je tudi možakarju, ki je točil bencin, medtem pa je šel otrok na stranišče. Očka je, kakopak, odpeljal brez njega. Končalo se je srečno.

Simpatične prigode Nadaljujemo z otroškimi dogodivščinami. Ljubljanski gasilci so nekega malčka reševali iz zabojnika za stara oblačila, v katerega se je prekucnil. Simpatično muzanje je sprožil tudi incident policistov iz Anglije. Ti so avto parkirali na varnem mestu in šli na kavo. No, parkirali so napačno. In sicer tik nad potopnimi stebrički. Ko so prišli nazaj, je avto visel na njih. V njihovo sramoto in posmeh mimoidočih. Več aplavza so si prislužili njihovi hrvaški kolegi, ki so priskočili na pomoč babici, ki ji je crknil avto. Prvič, avto je bil fičko. Drugič, vse skupaj je nekdo posnel in video objavil na internetu, in tretjič – policisti so v tem primeru vendarle upravičeno »uporabili prekomerno silo«. Nasmehnili smo se tudi Britancu, ki je pri nas bežal pred policisti in se zaletaval, pustil razbit avto sredi avtoceste in potem peš pobegnil na avstrijsko stran. Tam je prijavil krajo avta. Ukana mu seveda ni uspela.

Pijani in nevarno zabavni Pri pijancih je tako, da sprva sprožijo nekaj nasmeškov, ko pa bolj temeljito pomislimo, so zadeve lahko tudi zelo resne. Sploh v prometu. Tako je bilo tudi z mladeničema, ki sta se sprehajala po predoru Markovec. Moped sta parkirala na odstavnem prostoru, med sprehodom pa sta, kako vljudno in prijazno, mahala mimoidočim. Seveda sta se pri podvigu tudi posnela. Seveda so ju policisti dobili in seveda je eden od njiju (ki je vozil moped) plačal 1360 evrov kazni. Da bi ga vsaj izučilo. Med zabavnimi pijanci je izstopal še Turek, zaradi katerega so sprožili množično iskalno akcijo, med prostovoljci pa se je znašel tudi iskani. Ker je dober človek in rad pomaga. No, pa tudi nekaj je spil, preden se je izgubil.

Prometne dogodivščine Saj ni dovolj prostora, da bi zapisali, s kakšnimi norostmi se ubadajo prometni policisti. Recimo ta, ko so na avtocesti ustavljali voznika kombija, ki je prevažal 800 kilogramov razstreliva. In imel, jasno, odprta zadnja vrata! Ali pa pijani voznik, ki se je pri Pragerskem zaletel v tovornjak, ki se je prevrnil in se je po cesti razsul tovor. Šlo je za pomije! Ali pa kolesar, ki je po Obali na rami vozil meter in pol visoko sadiko konoplje in upal, da ne bo zbujal pozornosti. Da dveh kolesarjev, ki sta se sredi gorenjske avtoceste šla »pogačarja in rogliča« in izpeljala državno prvenstvo butastih Gorenjcev v kronometru, sploh ne omenjamo.